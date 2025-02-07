Samsun'da kar nedeniyle hastaneye gidemeyen kadının yardımına belediye yetişti
Samsun'un Yakakent ilçesinde kardan dolayı hastaneye gidemeyen kadın, belediye ekiplerince hastaneye ulaştırıldı.
Samsun'un Yakakent ilçesinde kardan dolayı hastaneye gidemeyen kadın, belediye ekiplerince hastaneye ulaştırıldı.
Kırsal Çamalan Mahallesi'ndeki evinde rahatsızlanan Cennet Çağlar (75), aniden bastıran kar nedeniyle hastaneye gidemedi.
Bunun üzerine Cennet Çağlar'ın eşi Hasan Çağlar, mahalle muhtarını telefonla arayarak eşinin hasta olduğunu bildirdi.
Muhtarın Yakakent Belediyesi Fen İşleri Şefi Volkan Kalyon'a ulaşması üzerine mahalleye belediye ekibi yönlendirildi.
Kadın, mahalleye gelen belediye aracıyla evinden alınarak Bafra ilçesindeki özel bir hastaneye götürüldü.
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