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        Samsun'da kar nedeniyle hastaneye gidemeyen kadının yardımına belediye yetişti

        Samsun'un Yakakent ilçesinde kardan dolayı hastaneye gidemeyen kadın, belediye ekiplerince hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 12:27 Güncelleme: 07.02.2025 - 12:44
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        Samsun'da kar nedeniyle hastaneye gidemeyen kadının yardımına belediye yetişti
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        Samsun'un Yakakent ilçesinde kardan dolayı hastaneye gidemeyen kadın, belediye ekiplerince hastaneye ulaştırıldı.

        Kırsal Çamalan Mahallesi'ndeki evinde rahatsızlanan Cennet Çağlar (75), aniden bastıran kar nedeniyle hastaneye gidemedi.

        Bunun üzerine Cennet Çağlar'ın eşi Hasan Çağlar, mahalle muhtarını telefonla arayarak eşinin hasta olduğunu bildirdi.

        Muhtarın Yakakent Belediyesi Fen İşleri Şefi Volkan Kalyon'a ulaşması üzerine mahalleye belediye ekibi yönlendirildi.

        Kadın, mahalleye gelen belediye aracıyla evinden alınarak Bafra ilçesindeki özel bir hastaneye götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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