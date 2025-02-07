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        Lübnan'dan İsrail'e geçerken öldürülen 3 Türk'ten Çınar Alp Baydenk, toprağa verildi

        LÜBNAN'dan İsrail'e geçmeye çalışırken hava saldırısı sonucu hayatını kaybeden 3 Türk'ten Çınar Alp Baydenk (33), memleketi Samsun'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 12:57 Güncelleme: 07.02.2025 - 13:00
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        Lübnan'dan İsrail'e geçerken öldürülen 3 Türk'ten Çınar Alp Baydenk, toprağa verildi
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        LÜBNAN’dan İsrail’e geçmeye çalışırken hava saldırısı sonucu hayatını kaybeden 3 Türk’ten Çınar Alp Baydenk (33), memleketi Samsun’da toprağa verildi.

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaşayan inşaat işçisi, evli ve 2 çocuk babası Çınar Alp Baydenk, iş arkadaşları Sezer Özdemir ve Hüseyin Kaya ile bir süre önce çalıştıkları İsrail'de kalan alacakları için bu ülkeye gitmeye karar verdi. 3 arkadaş, 9 Ocak'ta İstanbul Havalimanı'nda buluşarak Lübnan'a gitti. 11 Ocak'ta yaya olarak Lübnan'dan İsrail’e geçmeye çalışan 3 arkadaşın canlı konum bağlantısı kesildi ve İsrail’in düzenlediği hava saldırısında öldüğü öğrenildi.

        Çınar Alp Baydenk’in cenazesi Samsun’un Ayvacık ilçesine getirildi. Baydenk’in cenazesi, Kazancılı Mahallesi’nde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

        Çınar Alp Baydenk’in babası Mehmet Baydenk, “Alacakları için gitmişlerdi, üzerlerinde ne kimlikleri ne de cüzdanları vardı. Biz ilerleyen tüm süreci devletimize bıraktık. Kimin ne ceza çekmesi gerekiyorsa çekmesini istiyorum. Bu, çok kötü bir durum. Böyle olmasını istemezdik” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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