Korona sürecinde körlüğe dikkat

Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Emrah Kan, dünya genelinde Kovid19 salgını nedeniyle tanımlanmış riskli yaş aralığının 65 yaş üstü olduğunu ifade ederek, “Maalesef tedavisi ve takibi ertelenmesi göz sağlığı açısından riskli olan ve tedavi edilemediği takdirde körlükle sonuçlanabilecek grup da bu yaş grubudur” dedi.

Medicana International Samsun Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Emrah Kan, pandemi sürecinde takip ve tedavisi ihmal edilmemesi gereken hastalıklar hakkında bilgi verdi. Doç. Dr. Emrah Kan, “Glokom (Göz tansiyonu) birimi ile ilgili işlemler, yüksek basınçla ve klinik bulgular ile beraber seyreden belirgin doğuştan (konjenital) glokomlar, medikal tedavi ya da lazer işlemleri ile kontrol edilemeyen ve hızlı ilerleme gösteren, görsel kayba yol açacak açık veya kapalı açılı glokomlar,

yüksek basınç ile seyreden ve akut açı kapanmasına yol açan olgunlaşmış kataraktlar, medikal tedaviye rağmen rahatlamayan ağrılı glokomlar, kornea (gözün ön tabakası) ile ilgili işlemler, kornea bütünlüğünü bozan durumlara müdahale (kesici delici alet yaralanması ve gözün ön tabakasının delinmesi), keratit (kornea enfeksiyonu) ve kimyasal yanık tedavisinde cerrahi işlemler, göz içi ve orbita içi yabancı cisimler, kapak ve lakrimal sistem kesileri, kimyasal yanıklar ve ilişkili durumlar, göz yaralanması ve ilişkili durumlar, katarakt ile ilgili işlemler, doğuştan gelişen ve çocukluk yaş grubu katarakt, görme düzeyini çok fazla düşüren çok kalınlaşmış ve katılaşmış kataraktlar, katarakt cerrahisi, eğer kişinin araba kullanmasına, ilaçlarını uygun bir şekilde almasına mani, hastanın düşmesine sebep oluyorsa acil olarak kabul edilir. Bu vakalar yakın zamanda ameliyat edilmelidir” diye konuştu.



Oküloplasik cerrahi birimi ile ilgili işlemler

Doç. Dr. Emrah Kan şu bilgileri erdi:

“Optik sinir basısına neden olan tüm acillerde (travma, kanama, hematom, tümör/kitle, graves vb. durumlara bağlı) orbita rahatlatıcı cerrahiler, görme fonksiyonlarında ani/hızlı kayıpla ilerleyen ve medikal tedaviye cevap vermeyen kafa içi basınç artışı, göz fonksiyonlarının geri dönüşümsüz bozulduğu ve göz bütünlüğünün tamamen kaybolduğu durumlarda gözün cerrahi olarak alınması (eviserasyon/enükleasyon), bebek/çocuk hastalarda görme aksının tam kapanmasına neden olan ve düzeltilmediğinde erken kesin göz tembelliği ile sonuçlanacak doğuştan göz kapak düşüklüğü (ptozis), hızlı büyüme gösteren, 10 mm den büyük ve göz, orbita tutulumu yapması ya da metastaz potansiyeli yüksek kapak tümörleri.”



Oküler onkoloji birimi ile ilgili işlemler

“Malignite düşünülen tüm oküler onkoloji hastaları, tıbbi retina birimi ile ilgili işlemler, retina yırtığı, retina dekolmanı (damar ve sinir tabakalarının ayrılması ), ışık çakması ve sinek uçuşması şikayeti ani görme kaybı şikayeti, endoftalmi (göz içi mikrobik enfeksiyonu), retinal arter tıkanıklığı prematür retinopatisi, göz içi enjeksiyon gereken hastalar. Göz içi enjeksiyonlar ise sıklıkla yaşa bağlı makula dejeneresansı (sarı nokta hastalığı), diyabete bağlı sarı noktada gelişen ödem ve retina damar tıkanıklıklarına bağlı makula ödemidir. Yakın takip ve gerekirse göz içi enjeksiyon tedavileri uygulanması gereken diyabete bağlı göz hastalıkları ve sarı nokta hastalığı olmak üzere iki önemli retina hastalığı ön plana çıkmaktadır. Diyabetik göz hastalıkları, diyabetik retinopati de dahil gözde şeker hastalığının etkileri ile ortaya çıkan bir grup göz rahatsızlığının adıdır. Bunlar retinopati, diyabetik maküla ödemi katarakt ve glokom şeklinde sayılabilir.”

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