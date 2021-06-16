Bafra'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Dünyanın dört bir yanında kutlanan etkinlik

Bakan Koca, "750 bin kişi bugün" dedi ve açıkladı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun’un Bafra ilçesinde sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle yollarda rögarlar taştı, biriken sular sürücülere zor anlar yaşadı.

Akşam üzeri başlayan sağanak hayatı felç etti. Yağış nedeniyle rögarlar taştı, bazı cadde ve sokaklar göle döndü. Akşam üzeri aniden bastıran ve şiddetli yağan yağmur nedeniyle eski Şube Caddesi, Gençlik Caddesi ve Beşyol mevkisinde göle dönen yollarda sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı apartmanların bodrum katları suyla doldu. Yağmurun hafiflemesiyle birlikte SASKİ ekipleri çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.