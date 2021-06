Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 2 kişi tutuklandı

Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi mahkemece tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, O.U., U.K. ve G.O. adlı kadının bulunduğu araçta yaptıkları yaptıkları aramada 9,05 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Olayın devamında şüpheli şahısların birlikte kullandığı ikamette yapılan aramada, 51,27 gram bonzai, 2,34 gram esrar maddesi, 1 adet hassas cep terazi, 1 adet uyuşturucu içme aparatı, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 500 TL para ele geçirildi.



Olayla ilgili O.U., U.K. ve G.O. adlı kadın "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı. Polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen O.U. ve U.K. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, G.O. adlı kadın ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

