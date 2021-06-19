Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1'i çocuk 3 yaralı

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Mehmet Emin COŞKUNDERE/ÇARŞAMBA (SAMSUN), (DHA) SAMSUN´un Çarşamba ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki Nuran Bıyık (46) hayatını kaybetti, 1'i çocuk 3 kişi, yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında ilçeye bağlı Karamustafalı Mahallesi´nde meydana geldi. Çarşamba istikametine giden Emre Topuz (30) idaresindeki 55 NU 252 plakalı otomobil, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan beton elektrik direğine çarptı ardından da şarampole devrildi. Kazada sürücünün kayınvalidesi Nuran Bıyık, yaşamını yitirdi, sürücü emre ile eşi Elif Topuz (26) ve bir yakınlarının 2 yaşındaki çocukları Miraç Poyraz A. yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Çarşamba Mehmet Emin COŞKUNDERE

2021-06-19 22:04:13



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