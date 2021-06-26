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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Özata güven tazeledi

İHA

Başkan Özata güven tazeledi

Samsun Balkan Türkleri 17. Olağan Genel Kurulu'nda seçime tek aday olarak giren Uğur Burak Özata, yapılan açık oylama ile tekrar başkan seçildi.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Toplantı Salonu’nda gerçekleşen genel kurul saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Akabinde kürsü konuşmalarına geçildi. İlk olarak konuşmasını gerçekleştiren Uğur Burak Özata geçen yıl yaptıkları etkinliklerden bahsederek, "2018 yılında sizlerin teveccühü ile seçildiğimiz bu görev de sizleri mahcup etmemek için elimizden geldiğince mücadele etmeye çalıştık. 2018 yılında başlayan görevimizde birçok etkinlik yaptık. İlk yemek etkinliği ve gece etkinlikleri yaptık. 2 tane proje yaptık. Anneler Günü kutlayan annelerimizi bir araya getirdik. Onlara bir nebze olsun moral vermek istedik. Mübadil anne ve babalarımızın yaptıkları yemeklerin köylerden tanıtımını yaptık. Halk oyunlarını yaymak için özen gösterdik. OMÜ'de tarih hocalarımızla görüşerek bu mübadele nasıl oldu diye anlattık. 50'ye yakın yemek tarifinin bulunduğu doküman olarak kitapçık çıkardık" dedi.
Akabinde konuşan Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Dernekçilik çok önemli bir görev ve sorumluluktur. Özellikle siyaset ve dernekçilik yapanları zorla kimse bu görev getirmiyor. Böyle bir kıymetli hazirunun davetinde onlarla birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum" diye konuştu.

"Sizlere açık çek veriyorum, yanınızdayız"
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise "Sizleri seviyoruz. Belediye başkanlığı bildiğiniz gibi siyasi bir kimlik. Burada çok güzel bir topluluk, büyük bir emek ve samimiyet var. Bizim her türlü organizasyonumuz, her türlü birlikteliğimiz asalete asalet katmalıdır. Türkiye'de mübadil nüfusunun en fazla olduğu şehirlerdeniz. Biz o asil medeniyetimizi her organizasyonumuzda hep birlikte daha yukarı taşımak durumundayız. Vizyoner bir şekilde çalışmak gerekiyor. Kentsel dönüşümü başlattık. 20 milyon ilave katkı aldık. Kütüphane yapıyoruz. Sahillerimizi projelendiriyoruz. Kırsal altyapıyı bitiyoruz. Sizlere açık çek veriyorum, yanınızdayız" şeklinde konuştu.
Konuşmaların sonunda yapılan açık oylama ile Uğur Burak Özata, Samsun Balkan Türkleri Kültür, Dayanışma ve Haberleşme Derneği Başkanlığına tekrar seçildi.

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