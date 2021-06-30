Samsun'da buğday hasat sezonu başladı

Samsun’da biçerdöverle arpabuğday hasat sezonu başladı.

Yaklaşık 105 bin hektar alanda buğday ekilin Samsun’da biçerdöverle arpabuğday hasat sezonu Bafra İkizpınar Mahallesi'nde başladı. Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Her hasat sezonunda olduğu gibi bu yıl da il müdürlüğümüz olarak, iyi bir hasat sezonu geçirebilmek ve hasat kayıplarını en aza indirebilmek için üreticilerimizle birlikte çalışacağız. Bu çalışmalarda dane kaybını en aza indirebilmek amacıyla hepimize düşen görevler vardır. Bu görevleri yerine getirirken en hassas olması gerekenler ise takdir edersiniz ki biçerdöver operatörleridir” dedi.

105 bin hektar alandaki buğday ekilişinin yüzde 80’inin biçerdöver ile hasat edildiği bilgisini veren İbrahim Sağlam, “İlimizde yaklaşık 105 bin ha buğday ekilişinin yüzde 80'i biçerdöverle hasat edilmektedir. Bu anlamda, her sene bahsettiğimiz gibi malumunuz biçerdöver operatörlerinin eğitimine büyük önem vermekteyiz. Zira biçerdöverle hasat edilen alanda, dane kayıplarını sıfıra yakın bir seviyeye indirmek biçerdöver kullanıcılarının elindedir. Bunun içinse; operatör belgesi olmayan kişiler hasat yapmamalı. Tam olarak olgunlaşmamış ürünler hasat edilmemeli. Rutubetin çok olduğu günlerde hasat yapılmamalı. Yağış olduğunda hububatın tam kuruması beklenmeli. Sabah erken ve akşam saatlerinde nem fazla olacağından hasat yapılmamalı. Bir tarladan diğerine geçerken mutlaka biçerdöver ayarları kontrol edilmeli ve elekler sık sık temizlenmelidir. Çiftçilerimiz hem ülke hem de kendi ekonomileri açısından meseleye daha duyarlı yaklaşarak operatör belgesi olmayan sürücülere biçim yaptırmamalı, tarlasına giren biçerdöveri sürekli kontrol altında tutup, dane kaybına sebep olan operatörleri merkezde il/ ilçe müdürlüklerine bildirerek yetkililerden yardım istemelidirler” diye konuştu.

Sağlam, sözlerini şöyle tamamladı:

“Çiftçilerimiz anız yangınlarına karşı da duyarlı davranmalıdır. Kurallara uymayan biçerdöver sahibi ve operatörlerine, merkez ve ilçelerimizde görev yapan 54 kontrolör arkadaşımız tarafından 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. ve 40. maddesine göre işlem yapılacak olup, 2021 yılı cezası 427 TL'dir. Anız yakma yasağına uyulmaması halinde 2872 sayılı Çevre Kanunu ve 6831 sayılı Orman Kanunu'na göre işlem yapılacağı ve 2021 yılı için 80,39 TL/ da cezası uygulanacaktır. 2021 hasat döneminin çiftçilerimiz için bol ve bereketli olmasını dilerim.”

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