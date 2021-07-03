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Kaleci Aykut Özer Samsunspor’da Samsunspor bu sezon 12. transferini yaptı

İHA

Kaleci Aykut Özer Samsunspor’da Samsunspor bu sezon 12. transferini yaptı

– Samsunspor, son olarak Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük SK’da forma giyen kaleci Aykut Özer ile 3 yıllık anlaşma sağladı.
Transfer sezonunun hızlı takımlarından Samsunspor, bu sezon 12 yeni isimle anlaşma sağladı. Kırmızıbeyazlılar son olarak Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük SK’da forma giyen Aykut Özer ile anlaşma sağladı. Aykut Özer ile 3 yıllık prensip anlaşmasına varıldığı belirtildi. Samsunspor, transferi şu ifadelerle duyurdu:

"Kulübümüz, son olarak Fatih Karagümrük SK takımında forma giyen Aykut Özer ile 3 yıllık anlaşma sağlamıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz.”
28 yaşındaki kaleci geçen sezon Süper Lig’de 9 maçta Fatih Karagümrük SK kalesini korumuştu.
Samsunspor, Aykut Özer’in yanı sıra bu sene şu ana kadar Adana Demirspor’dan orta saha Hasan Kılıç, Adana Demirspor'dan Mehmet Akyüz, FK Partizani’den kanat forvet Eraldo Çinari, Etimesgut Belediyespor’dan sol bek Hüseyin Öztürk, Büyükşehir Belediye Erzurumspor’dan kenar forvet Brahim Darri, Kırklarelispor’dan kaleci Alp Tutar, Ankara Keçiörengücü’nden sol bek Soner Gönül, Bursa Yıldırımspor’dan sol açık Furkan Fehmi Güneş, Ankaraspor’dan sağ bek Ali Ülgen, B. B. Erzurumspor’dan Osman Çelik ve FK Partizani’den sol bek Esin Hakaj’ı transfer etmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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