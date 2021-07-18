Doğum yaparken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Samsun'da doğum yaparken kalp krizi geçiren kadın hayatını kaybederken, sezaryenle alınan bebek ise hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Havza ilçesinin Şeyhşafi Mahallesi'nde ikamet eden 9 aylık hamile Nazlı Yıldırım (35), eşi Adem Yıldırım ile birlikte dün akşam Vezirköprü Devlet Hastanesine giderek burada anne karnındaki bebeğini kontrol ettirmek istediler. Doktorlar 3. çocuklarını bekleyen Yıldırım çiftinin hastaneye geldiklerinde doğumun başladığını tespit ettiler. Bu sırada normal doğum sırasında Nazlı Yıldırım kalp krizi geçirdi. Doktorlar kalbi duran anneye müdahale ederken bu sırada bebeği de anne karnından sezaryenle aldılar. Sezaryenle dünyaya gelen kız çocuğu ve annesi Nazlı Yıldırım ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Nazlı Yıldırım yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bebek ise hastanede tedavi altına alındı. Nazlı Yıldırım'ın ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.