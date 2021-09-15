2 ilde FETÖ´nün mahrem askeri yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı

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Mustafa İNAN/SAMSUN, (DHA)SAMSUN merkezli 2 ilde FETÖ/PDY'nin mahrem askeri yapılanmasına yönelik operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PYD soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Samsun ve Karabük´te operasyon düzenlendi. Örgütün 'Mahrem Askeri' imamlarınca kontörlü-ankesörlü telefonlardan ardışık arandıkları belirlenen, 2 muvazzaf askeri personel ve 4 kapatılan askeri okul öğrencisi olduğu tespit edilen kişiler takibe alındı. Şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından ekipler operasyon düzenledi. Operasyonlarda 6 şüpheli, gözaltına alınıp emniyete götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Mustafa İNAN

2021-09-15 15:07:36



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