Husumetlilerine ateş açıp yoldan geçen kadını vurdular



Mustafa İNAN/ SAMSUN, (DHA) SAMSUN'da Selahattin S. (19) ile Yasin S. (25) Azeri uyruklu husumetlileri F.S.'yi tabancayla kovaladığı sırada yoldan geçen Kader U.'yu (40) bacağından vurdu. F.S.'yi yakalayarak darp eden 2 şüpheli, gözaltına alındı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Kale Mahallesi Saathane Meydanı'nda meydana geldi. Selahattin S. ile Yasin S., iddiaya göre aralarında husumet bulunan Azeri uyruklu F.S.'yi tabancayla kovalamaya başladı. Şüphelilerden biri F.S.'nin arkasından ateş etti, bu sırada kurşun yoldan geçen Kader U.'ya isabet etti. Kader U. bacağında yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Kader U.'yu Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

KOVALAMAYA DEVAM ETTİLER

Kader U.'yu yaraladıktan sonra kovalamacaya devam eden 2 şüpheli, Büyükcami Tramvay Durağı'nda sıkıştırdıkları F.S.'yi de darp ettikten sonra kaçmaya çalıştı. Polis 2 şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Darp edilen F.S. ise Gazi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Cinayet Bürosu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Mustafa İNAN

2021-09-16 09:45:02



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