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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'a 4 bin kişilik yurt: Türkiye’nin en büyüğü olacak

İHA

Samsun'a 4 bin kişilik yurt: Türkiye’nin en büyüğü olacak

– Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Samsun’da yapımına devam eden 4 bin kişilik öğrenci yurdu, bakanlığın aynı yerde toplu olarak bulunan en büyük yurdu olacak.
Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ile birlikte 248 milyon TL bütçeli 4 bin kişilik öğrenci yurdu inşaatını inceledi. Gençlik ve Spor Bakanlığının aynı yerde toplu olarak bulunan en büyük yurdu olarak dikkat çeken yurt, 12 blok halinde toplam 113 bin 186 m2 üzerine inşa edilecek.

“Zamanından 1 yıl önce bitecek"
Yurt inşaatının 4’te 1’inin tamamlandığını ifade eden Samsun Valisi Zülkif Dağlı, “İnşaatına başladığımız ve yapımı süratle devam eden 4 bin kişilik öğrenci yurdunun inşaatını inceledik. Şu anda hemen hemen 4’te 1’i yapılmış durumda. Çok hızlı ilerliyor. Zamanından 1 yıl önce biteceğinin taahhüdü de bize verildi. Samsun’a baktığımızda şu anda KYK yurtlarımızda mevcut 14 bin 400 öğrenciyi barındırabiliyoruz. Bu aslında büyük ve önemli bir rakam ancak önümüzdeki yıl gelecek öğrencilere de cevap vermek amacıyla şimdiden hazırlıklarımızı bakanlık yaptı. 4 bin kişilik öğrenci yurdumuz devreye girmiş olacak. Şu anda bir miktar kağıt üzerinde yedek öğrenci sayımız gözükse de bunların tamamını en geç 20 gün içerisinde yerleştirmiş olacağız. Samsun Üniversitesi’nin öğrencileri gelmeye başladı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin öğrencileri de pazartesi gününden itibaren gelecekler. Onları da kamu misafirhanelerinde 1 aya kadar çok rahat bir şekilde barındırabileceğiz. Öğrencilerimiz KYK yurtlarına yerleşmiş olacaklar. Bu manada Samsun olarak bir sorunumuz yok” dedi.

“Türkiye’nin aynı yerde toplu olarak bulunan en büyük yurdu olacak”
Yurdun, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın yaptığı en büyük toplu yurt olduğuna dikkat çeken Vali Dağlı, “Şu anda incelediğimiz yurdumuz 4 bin kişilik çok muazzam bir yurt. Türkiye’nin aynı yerde toplu olarak bulunan en büyük yurdu. En fazla öğrenci barındıracak yurt. Bu manada önemli ve gurur kaynağımız. Her şeyiyle çok modern bir tesis haline geliyor. Öğrencilerin hem konaklayacağı hem de ders çalışacağı odaların son derece modern olduğunu hep birlikte göreceğiz. 1 yıl sonra açılışını yaptığımız zaman bir otel odasından bile daha modern olacağı taahhütler yapıldı. İnşallah çok güzel öğrenicilere layık, bizim de yüzümüzü güldürecek bir yurdumuz olacak. Nisan ayında inşaata başlandı. Normal şartlarda 2023’ün Temmuz’unda tamamlanması planlandı ancak müteahhidimiz ve bakanlığımız bu konuda görüşmeler yaptı. Bu tarih öne çekilecek. İnşaatı planlanandan 1 yıl önce bitirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

“325 öğrenci dönüşümlü olarak kamu misafirhanelerinde kalıyor”
Yurt sorunu yaşayan öğrencilerin kamu misafirhanelerinde ağırlandığına da değinen Dağlı, şunları söyledi:
“Samsun’da şu anda kamu misafirhanelerinde 325 öğrenci kalacak şekilde dizaynımızı yaptık. Kalanlar var, bir taraftan da yurtlara yerleşen var. Bu sirkülasyon 1510 gün devam edecek. Hepimiz öğrenciliği yaşadık. Yaklaşık 20 gün bu sirkülasyon devam eder ve herkes yerine yerleşmiş olur.”
Söz konusu 4 bin kişilik yurdun içerisinde 8 adet yurt bloğu, 2 adet sosyal tesis bloğu, 2 adet çok amaçlı salon, 246 araçlık otopark ve 2 adet de açık spor sahası olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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