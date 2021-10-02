Ruhat Çetinkaya hayatını kaybetti

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19881989 yıllarında Samsun Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Makine Mühendisi Ruhat Çetinkaya, 93 yaşında hayatını kaybetti.

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Samsun İl Temsilciliği görevini de yapan Ruhat Çetinkaya, 6 aydır tedavi gördüğü hastanede vefat etti. MMO Samsun Şube Başkanı Kadir Gürkan yaptığı açıklamada, “Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı dileriz” dedi.

Ruhat Çetinkaya’nın cenazesi 3 Ekim Pazar günü Büyük Cami'ne öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kıranköy Mezarlığı'na defnedilecek.

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