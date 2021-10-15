Samsun’da insanlarla bilimi buluşturmak, onların uygulamalı olarak etkileşimde bulunmalarını sağlamak ve geleceklerine yön vermek gibi amaçları olan "İlkadım'dan Bilime Yolculuk" adlı projenin açılışı yapıldı.

İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde 1416 Ekim tarihlerinde sürecek olan TÜBİTAK Bilim ve Toplum Programlar Müdürlüğünce 2020/1 çağrı döneminde Türkiye’de kabul edilen 53 projeden biri olan "İlkadım'dan Bilime Yolculuk" adlı projenin açılışı yapıldı. Açılış konuşmasında proje çalışmalarında emeği geçen tüm öğretmen, idareci ve akademisyenleri tebrik eden İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Yalçın Alpaydın, “Bilim şenlikleri genç beyinlerin bilimin önemini kavrayıp, birçok teorik bilginin gerçek yaşamdaki işleyişini fark etmelerini sağlar. Bu tür etkinlikler, hayal gücünü artırır. Eğitim kurumlarının birinci amacı da bu düşüncenin ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktır. İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak eylül ve ekim ayı içerisinde TÜBİTAK 4004 ve TÜBİTAK 4007 projelerini de gerçekleştirdik. Yapılandırmacı kurgusunda okul içi ortamlar kadar okul dışı öğrenme ortamları da son derece önemlidir. Üç gün boyunca ziyaret edeceğiniz atölyeler tamda bu tarz öğrenme ortamını oluşturmaktadır. İlgi göreceğini umuyor ve tüm öğrencilerimizi bekliyoruz" dedi.

Proje Yürütücüsü Halil Yılmaz ise açılış konuşmasında “Projemizin temel amacı başta öğrencilerimiz olmak üzere toplumumuzun hemen her kesiminden insanlarla bilimi buluşturmak, onların uygulamalı olarak etkileşimde bulunmalarını sağlamak ve geleceklerine yön vermektir. Şahsım öncülüğünde 51 kişilik proje ekibimle eğlenceli ve bir o kadar da düşündürücü olan bu etkinliklerin 3 gün boyunca tadını çıkarmanızı dilerim” ifadelerini kullandı.

Bir AVM içerisinde yürütülen projede toplamda 30 atölye üzerinden 45 farklı etkinlik 3 gün boyunca uygulamalı olarak devam edecek ve toplamda 347 kere öğrencilerin hizmetine sunulacak. 10.0017.00 saatleri arasında robotik kodlama, drama, geleneksel okçuluk, matematiksel teoriler ve ispatlar, felsefe etkinlikleri, stem çalışmaları, akıl oyunları, yabancı dil etkinlikleri, havacılık ve uzay çalışmaları, teleskopla gözlem, odyometri, astronomi, müzik ve ilk yardım konularında farklı seviyelere hitap eden etkinlikleri uygulamalı olarak yapılacak.

2020/1 çağrı dönemi kapsamında desteklenmesine karar verilen proje Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kabul edilen tek proje olma niteliği taşıyan projenin açılışına Samsun İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Kenan Arslan, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Ahmet Karaman, Kenan Keskin, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Turgay Ayyıldız, Bakiye Usta, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

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