Samsun’da artan fiyatlar etin tadını kaçırdı: Kıyma 75, bonfile 130 TL Kasaplar et pahalılığını 'mezbaha yokluğuna' bağlıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun’da artan fiyatlar etin tadını kaçırdı: Kıyma 75, bonfile 130 TL Kasaplar et pahalılığını 'mezbaha yokluğuna' bağlıyor

İHA

Samsun’da artan fiyatlar etin tadını kaçırdı: Kıyma 75, bonfile 130 TL Kasaplar et pahalılığını 'mezbaha yokluğuna' bağlıyor

Samsun’da sürekli artan et fiyatları dikkat çekerken, kasaplar ise bu durumu şehirde ‘mezbaha olmamasına’ bağlıyor.
Samsun Kasaplar Odası Başkanı Ömür Şen, şehirde son zamanda ete gelen zamların nedeninin şehirde mezbaha olmamasından ve etin uzak illerden getirmesinden kaynaklandığını söyledi. Samsun’da mezbaha yapılması için 9 yıldır uğraş verdiklerini ifade eden Şen, “Kasapların girdi maliyetleri arttı. Elektrik, su ve diğer giderleri oldukça arttı. Ayrıca Samsun’da mezbaha sorunu var. Samsun’daki kasapların yarısı maliyeti yüksek olduğu için başka şehirlerden mal alıyor ve kendi şehrinde mal kesmiyor. Birçok kasap Diyarbakır, Afyonkarahisar, Kastamonu, Osmaniye gibi illerden et getiriyor. Bu kaçak değil ama maliyeti yükselten bir olaydır. Kurban Bayramı’ndan sonra 65 TL olan kıymanın kilosunu 75 TL’den aşağıya satamıyoruz. 53 TL’ye karkas kesiyoruz. Buna yüzde 25 maliyet koyduğumuzda fiyatlar ortaya çıkıyor. Bu şartlarda para kazanamıyoruz. 80 TL’ye kıyma satarsak da kimseye satamayız. Bize ait bir mezbaha yok. Özel mezbahalara da 2 katı kesim parası vermek istemiyoruz. Bu bizi rahatsız ediyor. Bu da ayrı bir maliyet oluşturuyor. Bir büyükbaş özel mezbahada 140 TL’ye kesiliyor. Ayrıca mezbahadan dana ayağı dahil hiçbir şeyi de alamıyoruz. Bu sorunu defalarca ilettik fakat bir çözüm bulmadık. 6 ay önce bir toplantı yaptık. 19 Mayıs’taki mezbahayı geri istedik. Samsun Büyükşehir Belediyesi proje ile birlikte bizden yazı istedi. Biz de güzel bir proje hazırlayarak başvurduk. Eğer 19 Mayıs’a bir mezbaha yapabilirsek, maliyetler de fiyatlar da düşer” dedi.

“Samsun’da mezbaha olursa etin kilo fiyatı 5 TL düşer”
Mezbaha yapılması ile düşecek maliyet fiyatlarının et fiyatlarını da düşüreceğini belirten Ömür Şen, “Bir malın Samsun’da kesilip 2 saat sonra kasap dükkanlarında satılması mı daha mantıklıdır? 15 saat yol geldikten sonra tezgahlarda sergilenmesi mi daha mantıklıdır? Bugün birçok büyük firma Samsun’a etini İzmir, Osmaniye gibi illerden getiriyor. Bu maliyetin yanı sıra ne kadar sağlıklıdır? İzmir’den Samsun’a gelen et oradan çıkarken dondurulacak, soğutucu arabalarla geldikten sonra çözülüp burada tezgahlara asılacak. Takdiri halka bırakıyoruz. Bizim Samsun’da Kasaplar Odasına yakışır bir mezbahamız olsa biz bu fiyatların hakkından geliriz. Emin olun ki fiyatlarda da gereken indirim yapılır. Mezbaha olursa halkımızın tükettiği etin fiyatının kilo başına 5 TL daha düşeceğine inanıyorum” diye konuştu.

“Mezbaha Avrupa standartlarında ve günlük 80 büyükbaş kesim kapasitesine sahip”
Yapmayı istedikleri mezbaha hakkındaki bilgileri paylaşan Şen, şunları söyledi:
“Büyükşehir Belediyesinin isteği ile projemizi Bursa’da hazırlattık. Düşündüğümüz mezbahada 30 kişi istihdam sağlayacak. Mezbaha günlük 80 büyükbaş kesim kapasitesine sahip olacak. Bu da hemen hemen Bafra ve Tekkeköy Mezbahalarıyla birlikte Samsun’un ihtiyacına cevap verecektir. Avrupa standartlarına uygun olarak çizdirdiğimiz mezbaha projesinin hayata geçirilmesini umuyoruz.”
Öte yandan Samsun'da kuzu but kilo 83 TL, kuzu pirzola 118 TL, kuzu beyti 98 TL, kuzu gerdan 78 TL, dana bone kilo 98 TL, dana steakbiftek 98 TL, dana bonfile 130 TL ve kıyma 75 TL'den satılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ambulans sesini duyunca bıçaklayan da bıçaklanan da kaçtı
YEREL HABERLER Ambulans sesini duyunca bıçaklayan da bıçaklanan da ...
Kaymakamlık ve dernekten 'yürüyüş iptali' açıklaması Bafra Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği: "Biz iptal ettik"
YEREL HABERLER Kaymakamlık ve dernekten 'yürüyüş iptali' ...
Türkiye’de aşılma oranı en yüksek ilk 2 il de Karadeniz Bölgesi’nden Ordu ve Amasya, Türkiye’de en çok aşılamanın yapıldı ilk 2 il oldu Samsun en az 2 doz olmuş aşılama Karadeniz’deki 18 il arasında 10. oldu
YEREL HABERLER Türkiye’de aşılma oranı en yüksek ilk 2 il de ...
Rektör ve öğrencilerden şafak vaktinde doğa yürüyüşü Doğanın güzelliği ve temiz havanın tadını çıkardılar
YEREL HABERLER Rektör ve öğrencilerden şafak vaktinde doğa ...
Samsun’da gün doğumu
YEREL HABERLER Samsun’da gün doğumu
Motosikletli kuryelerden kortejli kutlama
YEREL HABERLER Motosikletli kuryelerden kortejli kutlama
Samsun’da Cumhuriyet Bayramı coşkusu konserle renklendi
YEREL HABERLER Samsun’da Cumhuriyet Bayramı coşkusu konserle ...
Muharrem İnce'ye davul-zurna şoku
YEREL HABERLER Muharrem İnce'ye davul-zurna şoku
Gazi Paşalılar davul-zurna ile 'Cumhuriyet'i kutladı
YEREL HABERLER Gazi Paşalılar davul-zurna ile 'Cumhuriyet'i kutladı
Kapısı açılan otomobil kazaya sebep oldu: 7 yaralı
YEREL HABERLER Kapısı açılan otomobil kazaya sebep oldu: 7 yaralı
Terme’de '29 Ekim' Coşkusu
YEREL HABERLER Terme’de '29 Ekim' Coşkusu
Bafra’da 3. Cumhuriyet Bisiklet Turu
YEREL HABERLER Bafra’da 3. Cumhuriyet Bisiklet Turu
Akıllı Kavşak Projesi çalışanlarına silahlı saldırı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Akıllı Kavşak Projesi çalışanlarına silahlı saldırı: ...
Cumhuriyet Kadınları Bandosu'dan 29 Ekim gösterisi
YEREL HABERLER Cumhuriyet Kadınları Bandosu'dan 29 Ekim gösterisi
19 Mayıs'ta akü ve kablo hırsızlığı
YEREL HABERLER 19 Mayıs'ta akü ve kablo hırsızlığı
Şehit Uzman Çavuş Çalışkan, toprağa verildi
YEREL HABERLER Şehit Uzman Çavuş Çalışkan, toprağa verildi
Samsunlu şehit Harun Çalışkan son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Samsunlu şehit Harun Çalışkan son yolculuğuna ...
Alaçam'da Cumhuriyet Bayramı kutlandı
YEREL HABERLER Alaçam'da Cumhuriyet Bayramı kutlandı
Vali Zülkif Dağlı: "Anadolu’daki bin yıllık varlığımızı ebedileştirme hedefimizden asla taviz vermeyeceğiz" Samsun'da Cumhuriyet kutlaması
YEREL HABERLER Vali Zülkif Dağlı: "Anadolu’daki bin yıllık ...
Müdür Oruç’tan 3 ilçeye aşı çağrısı
YEREL HABERLER Müdür Oruç’tan 3 ilçeye aşı çağrısı
Samsun'da otomobil duvara çarptı: 1'i ağır 2 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da otomobil duvara çarptı: 1'i ağır 2 yaralı
Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Saltık'ın ölümü sağlık camiasını yasa boğdu
YEREL HABERLER Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Saltık'ın ölümü sağlık ...
Devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı; kaza kamerada
YEREL HABERLER Devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı; kaza kamerada
Şehit Uzman Çavuş Harun Çalışkan'ın cenazesi Samsun'da
YEREL HABERLER Şehit Uzman Çavuş Harun Çalışkan'ın cenazesi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.