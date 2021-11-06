Fuat Çapa: “Güzel ve önemli bir galibiyet aldık”

– Samsunspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, Manisa FK karşısında güzel ve önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Ligde 4 maçtır kazanamayan Samsunspor, Teknik Direktör Fuat Çapa yönetiminde ligdeki ilk galibiyetini aldı. Manisa FK’yı 10 yendikleri maçın ardından karşılaşmayı değerlendiren Çapa, önemli bir galibiyet aldıklarının altını çizdi.



“Güzel ve önemli bir galibiyet aldık”

Aldıkları galibiyetlerin üzerine seri galibiyetler eklemek istediklerini ifade eden Fuat Çapa, “Her 2 takım adına çok önemli bir maçtı. 2 takım da sezona şampiyonluk hedefi ile başladı. Bizim de rakibimizin konumu da taraftarın beklentisine cevap vermiyordu. Onların avantajları, son haftalarda birbiriyle oynayan çok oyuncuları vardı. Bizim ise sakat futbolcularımız vardı. Sistem değişikliğine gittik. Çift forvet oynadık ama ilk devre bunu iyi değerlendiremedik. Çok fazla telaşlı oynadık ve gereksiz top kaybı yaptık. Beklentimizin altında kaldı. Stoperlerimiz ilk defa bir maçta yan yana oynadı. 2. devre yaptığımız değişiklikler ile baskı kurmayı istedik. Bu baskıyı kurduk ve 10 öne geçtik. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra kendi kendimize baskı oluşturduk. Bu da rakibin işini kolaylaştırdı. Oyunun son kısmında çok fazla geri çekildik ve gereksiz fauller yaptık. Karşılaşmanın temposu genel olarak çok yüksekti. Güzel bir galibiyet oldu. Milli takım arasına galibiyetle girmek sevindirici. 14 gün bir zamanımız oldu. Antalya’da 10 günlük bir kampımız olacak. Aranın ardından seri galibiyetler alarak, yolumuza devam etmek istiyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.