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Borsan Kablo'nun yüzde 10'u Togolu şirkete satıldı Borsan Kablo A.Ş ilk defa yabancı yatırımcıyı Türkiye’ye getirdi Adnan Ölmez: “Ülkelerdeki farklı yatırımları, ortaklıkları başarıyla yüzümüzün akıyla gerçekleştirdik”

İHA

Borsan Kablo'nun yüzde 10'u Togolu şirkete satıldı Borsan Kablo A.Ş ilk defa yabancı yatırımcıyı Türkiye’ye getirdi Adnan Ölmez: “Ülkelerdeki farklı yatırımları, ortaklıkları başarıyla yüzümüzün akıyla gerçekleştirdik”

Türkiye'nin en önemli kablo fabrikalarından biri olan 'Borsan Kablo'nun yüzde 10'u Togolu bir şirkete satıldı. Yapılan satış ile ülkeye 12 milyon dolar para girişi sağlandı.
Samsun Tekkeköy Organize Sanayi Bölgesi'nde(OSB) bulunan Borsan Bakır Fabrikası Toplantı Salonunda Borsan Kablo A.Ş hisse devir ve ortaklık töreni gerçekleştirildi. Yaklaşık 20 yıldan beri Borsan Kablo A.Ş.'nin distribütörlüğünü yapan Togo’daki, “Le Watt” şirketi Borsan’ın yüzde 10 hissesini alarak şirkete ortak oldu.
İmza töreninde konuşma yapan Adnan Ölmez, "Burada güzel bir anı paylaşmak için Borsan Grup ailesi olarak bir aradayız. Bilindiği gibi Borsan Grup Türkiye ve Türkiye’nin dışında dünyanın birçok farklı ülkesinde farklı değişik iş alanlarında yatırım yapan bir şirketler topluluğudur. Bu ortaklıkları yaparken daima farklı iş ortaklığı modelleri ile beraber bunu gerçekleştiren ve başarı ile sonuçlandıran bir grubuz. Bazen arkadaşlarla oturduğumuz zaman bana soruyorlar 'farklı sektörlerde farklı ortaklıklarda nasıl yapabiliyorsunuz, nasıl başarabiliyorsunuz?' Verdiğim tek bir cevap var. Doğru zamanda, doğru yerde ve doğru insanlarladır. Şükürler olsun bugüne kadar yaptığımız bütün farklı ülkelerdeki farklı yatırımları, farklı ortaklıkları başarıyla, yüzümüzün akıyla gerçekleştirdik. Bugün ilk defa yabancı bir yatırımı Türkiye’ye getirmiş oluyoruz. Onun için bu anı çok değerli buluyorum. Joseph kardeşim Togo’da yaklaşık 20 yıldan beri bizim Borsan distribütörlüğünü yapıyor. 2 yıl önce aldığımız bir kararla bu distribütörlük ilişkimizi farklı bir boyuta taşıdık. Togo'da bir kablo fabrikası bir de aydınlatma fabrikası kurma kararı aldık. Geçtiğimiz eylül ayının başında kablo fabrikamız üretim faaliyetlerine başladı. Led aydınlatma fabrikamızın da bütün alt yapı yatırımları bitti. Yeni yılın ilk ayında da bunun ilk üretimine başlıyoruz. Bu arada oturduk, konuştuk. Bu ortaklık ilişkimizi bir adımda öteye taşıyarak Türkiye Global Borsan’da da ortaklık yapma kararı aldık. Geçtiğimiz aylarda aldığımız bu kararı bugün hayata geçirdik. Bugün itibarıyla Borsan Kablo'nun toplam 120 milyon dolar değer üzerinden yüzde 10 hissesini 12 milyon dolar karşılığında Joseph’e devretmiş oluyoruz. Oradan elde ettiğimiz kaynak ile üretim kabiliyeti zaten yüksek olan, talebi yüksek olan Borsan’a öz kaynak olarak aktarıp daha da sermayemizi, öz kaynağımızı da güçlendirmiş olduk. Cirolarımızı, ihracatımızı bu vesile ile biraz daha arttırmış olacağız” diye konuştu.

“Batı Afrika’da yatırım kararı aldık”
Le Watt Şirketler Grubu sahibi Assaad Joseph Azar, "Şirketler grubumuzun ismi ‘Le Watt’ grubudur. Malzeme toptancılık ve dağıtım alanında faaliyet gösteriyoruz. Bunun yanı sıra inşaat şirketimiz mevcuttur. Büyük bir showroom olan 5 bin metrekarelik mobilya satış mekanımız var. Bunun dışında emlak, otel ve restoran alanlarında da faaliyetlerimiz mevcuttur. Son 15 yıldır Borsan ürünlerinin Togo’daki dağıtımlarını yapıyorum. Son 5 yıl içerisinde iş birliğimizin hacmi çok yüksek miktarda arttı. 2 yıl önce de beraber aldığımız kararla beraber Adnan Bey ile birlikte Batı Afrika’da yatırım yapma kararı aldık. Bu yatırım kapsamında elektrik kablo üretim tesisi, led aydınlatma tesisleri ve elektrik malzemeleri üretme tesisi ile ilgili fizibilite çalışması yaptık. 2021 yılının Eylül ayında kablo fabrikamızı faaliyete geçti. Şu an halen led aydınlatma ve elektrik malzemelerini üretim tesisin yatırımları devam ediyorum. 2022 Ocak ayında da faaliyete geçmesini bekliyoruz. Belirli bir süre boyunca yaptığımız iş birliği üzerine Adnan Bey tarafından bana Türkiye’de Borsan’ın ana şirketinde yüzde 10 hissedar olma teklifi geldi. Böyle bir teklifi geri çevirmem mümkün değildi” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından ortaklık imzaları atıldı. Tören toplu fotoğraf çekimi ile son buldu. Törene Borsan Grup A.Ş'den yöneticiler, müdürler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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