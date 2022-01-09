Samsun'da yurdun çatısından atlayan üniversiteli genç kız hayatını kaybetti

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Samsun'da kaldığı öğrenci yurdunun çatısından atlayan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi genç kız hayatını kaybetti.

Olay, Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz hafta kaldığı yurtta 2 oda arkadaşı ile aralarında tartışma yaşanan ve yurt yönetimi tarafından hakkında tutanak tutulduğu ileri sürülen üniversite öğrencisi Gülçin Ersin (22), olay sonrası memleketi Tokat'ın Niksar ilçesine gitti. Bugün kaldığı öğrenci yurduna geri dönen genç kız, akşam saatlerinde 6. katlı yurdun çatısına çıkarak kendini aşağı attı. Ağır yaralanan genç kız, 112 ekipleri tarafından ambulansla kaldırıldığı Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi'nde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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