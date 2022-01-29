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2. el otomobil piyasası dondu 2. el otomobil pazarı sinek avladı

İHA

2. el otomobil piyasası dondu 2. el otomobil pazarı sinek avladı

İkinci el otomobil piyasası soğuk havanın da etkisiyle adeta donmuş durumda.
Samsun'da cumartesi günleri kurulan ikinci el oto pazarı sinek avladı. Eski günlerine göre çok durgun bir dönem geçiren pazarda alıcı ve satıcı sayısının yok denecek kadar az olması dikkat çekti. Arabalarını satmak için pazara gelen az sayıdaki satıcı, soğuk ve ekonomik durumun 2. el otomobil piyasasını olumsuz etkilediğini, alıcıların da pazara pek gelmediğini söyledi. Bazı satıcılar pazarda müşteri olmamasını otomobillerinin içerisinde uyuyarak değerlendirdi.

“Benim istediğim fiyat ile teklif edilen fiyat arasında dağlar var”
Pazara gelen az sayıda kişinin otomobil almak için az para teklif ettiğini ifade eden oto satıcısı Kemal Bay, “2. el oto piyasası görüldüğü gibi durgun. Önceden oto pazarı kalabalık olurdu. Bunda soğuğun yanı sıra ekonomik durumun da etkisinin olduğunu düşünüyorum. Kimse istediği aracı bulamıyor. İstediği aracı bulan da parayı çıkartamıyor. Ben sahibi olduğum Broadway otomobili satmak için geldim. 30 bin TL’ye satmayı düşünüyorum. Paraya ihtiyacım olduğu için aracımı satmak istiyorum. Aracımı almak için birkaç kişi sordu. Fiyatımı yüksek buldular ve gittiler. Benim istediğim fiyatla teklif edilen fiyat arasında dağlar vardı. Biz de satışı gerçekleştiremedik” dedi.

“Oto pazarı cumartesi günü değil pazar günü olmalı"
123 bin TL’ye satmaya çalıştığı arabasını soran bile olmadığını dile getiren otomobil satıcısı Murat Ayrancı, “Pazarın durumu ortada. Pazarda hiç kimse yok. 35 araba var. Bu pazarı buraya getirenlere sormak lazım. Eski pazar yeri daha güzel diyorlar. Pazarda az insan olmasında soğuk ve uzak olmasının etkisi var. Bir de oto pazarı cumartesi günü değil pazar günü olmalı. Bugün çok fazla sayıda çalışan var. Ben 2005 model Hyundai Elentra marka otomobilimi satmak için geldim. Model yükseltmek istiyorum. Fiyat etiketine 123 bin TL yazdık ama hala bekliyoruz. Bugün daha arabamı soran olmadı. Arabasını satmaya gelen birkaç kişi haricinde herhangi bir müşteriyi pazarda göremedim. Alacağım araba belli. Toyota marka bir araba istiyorum ama onu almak için önce bu arabamı satmam lazım” diye konuştu.

“35 bin TL’ye sattığım arabaya 25 bin TL teklif ediyorlar”
Araba alım satımında zorluk yaşanan bir dönemden geçtiklerini vurgulayan otomobil satıcısı Kemal Kara, “İkinci el otomobil piyasası hala çok pahalı. Sıfır arabalar tam anlamıyla gelmedi. Şu ana kadar da ne alan var ne de soran. Pazarda da kimse yok. Buraya gelip gidiyoruz. Kendi arabamı satmak istiyorum ama ne alacağım o da belli değil. Sahin marka arabanın değeri 15 bin TL iken 30 Bin TL istiyorlar. Ben bu arabayı kaça satacağım. Ben kendi Şahin’imi 35 bin TL’ye satmayı düşünüyorum ama 2530 bin TL fiyat veriyorlar. Müşterisini bulursam satacağım. Havalar açılsa belki daha fazla insan pazara gelir ama zamların da etkisi olabilir. Alım gücünün düşmesi de bunda etkisi var. 2. el oto piyasasının düşeceğini de sanmıyorum” şeklinde konuştu.

"Cumartesi günü kurulan pazara pek rağbet yok"
Cumartesi günü kurulan pazara pek rağbet olmadığını belirten Recep Uzun ise şunları söyledi:
“Şu anda pazarda bir durgunluk var. Pazar yeni açıldı, bir de soğuk var diye fazla insan olmadığını düşünüyorum. Ben de arabamı satmak için pazara geldim. Duruma bakıp piyasaya göre bir fiyata satmak istiyorum. Kafamda bir satış fiyatı belirlemedim. Galerileri de gezip fiyat belirleyeceğim. Bu arabayı sattıktan sonra model yükseltmek istiyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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