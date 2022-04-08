1 milyarı aşkın bedelli Samsun Şehir Hastanesi’nin yüzde 23’ü tamamlandı

900 yataklı Samsun Şehir Hastanesi inşaatının yüzde 23’ü tamamlandı.

Orta Karadeniz Bölgesi'ne ve Samsun’a hizmet verecek 900 yataklı Samsun Şehir Hastanesi inşaatının yapımına hız kesmeden devam ediliyor. YapİşletDevret modeli kullanılmayan, Sağlık Bakanlığı'nın öz kaynakları ile inşa edilen Samsun Şehir Hastanesi inşaatında yüzde 23 oranına ulaşıldı. Canik ilçesinde yapımına 2020 yılında başlanan 1 milyar 69 milyon TL’lik 900 yataklı Samsun Şehir Hastanesi’nde genel tedavi üniteleri dışında onkoloji hastanesi, son teknoloji tetkik cihazlarıyla donatılmış bir nükleer tıp merkezi, kalp damar cerrahi ve göğüs merkezi, genetik hastalıkların tedavi sürecinin yönetileceği genetik hastalıklar merkezi, üreme yardımcı tedavi merkezi, organ ve doku nakli merkezi, inme merkezi, yanık merkezi, 40 ameliyathane ve 1 hibrit ameliyathaneyi de bulunduracak. 234 bin 371 metrekare arsa alanı ve 68 bin 990 metrekare oturum alanı olan hastanenin 2023 yılı içerisinde bitirilmesi hedefleniyor.



Diğer sağlık yatırımları

Samsun’da devam eden büyük sağlık yatırımları çerçevesinde 126 milyon 900 bin TL proje bedelli 150 yataklı Tekkeköy Devlet Hastanesi inşaatında yüzde 65 seviyesine gelindi. 23 milyon 555 bin TL proje bedelli Bafra 50 Üniteli ADSM Hizmet Binası +2 Ekip 112 istasyonu inşaatının yüzde 82’si tamamlandı. 52 milyon 800 bin TL proje bedelli 50 yatak kapasiteli AlaçamYakakent Devlet Hastanesi inşaatının yüzde 9’u tamamlandı. 12 milyon 725 bin TL proje bedelli Çarşamba 20 Üniteli ADSM inşaatının da yüzde 60’ı tamamlandı.



Tamamlanan sağlık yatırımları için 124 milyon TL kaynak kullanıldı

Öte yandan Samsun’da 20202021 yılları arasında tamamlanan sağlık yatırımları için, 124 milyon 581 bin 610 TL kaynak kullanılıp, devam eden yatırımların bitirilmesi ile birlikte toplam 1 milyar 550 milyon 814 bin 610 TL yatırım yapılmış olacak.

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