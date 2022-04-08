Kızıl geyiklerin doğaya bırakılma sevinci 14 bin adet sürün doğaya salınacak

Samsun Vezirköprü Kunduz Geyik Üretme İstasyonu'ndan alınan 8 adet kızılgeyik, doğaya bırakılma sevinci yaşadı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü Çorum İnegöl Dağı Kızılgeyik Yerleştirme Sahasına Samsun Vezirköprü Kunduz Geyik Üretme İstasyonu'ndan alınan 8 adet geyik saldı. Doğaya salınan geyikler bırakıldıkları yerden koşarak uzaklaşarak, doğal yaşam alanlarına kavuşmanın sevincini yaşadılar. Sahaya 25 adet kızılgeyik yerleştirilmesi planlanıyor.



14 bin adet sülün doğaya salınacak

2022 yılı için sülün üretim çalışmaları başladı. Sürdürülebilir yaban hayatı yönetimi çerçevesinde çeşitli sebeplerle tabiatta azalmış ve nesli tükenme noktasına gelmiş tabii türler için kurulan üretme istasyonlarında her yıl binlerce keklik ve sülün üretilerek tabiata bırakılıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, 2022 yılında da projeye devam edileceklerini belirterek, program doğrultusunda Gelemen Sülün Üretme İstasyonu'nda üretim çalışmaları hazırlığına başlandı. Merkezde bu yıl 14 bin adet sülün üretilerek doğaya salınması planlanıyor.

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