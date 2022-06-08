Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Mert Irmağı’yla ilgili çok ciddi bir çalışma var. Yaklaşık 2 milyar TL'lik bir proje. Samsun’un en önemli dere ıslahı projesini DSİ ile birlikte yapacağız" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran Ayı Toplantısı ilk oturumu Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir yönetiminde Belediye Meclis Toplantı Salonu’nda yapıldı. Toplantıda 39 gündem maddesinin komisyonlara havalesi oy birliğiyle gerçekleşti. 1 gündem dışı madde de oylanarak gündeme alındı.

39 gündem maddesi içinden bir tanesi aciliyeti nedeniyle bu toplantıda görüşülerek karara bağlandı. Karara bağlanan maddede Kardeş şehir Bosna Hersek Brçko Belediyesi’ne ve kardeş şehir Almanya Kiel Belediyesi’nin düzenleyeceği Uluslararası Şehirler Forumu’na Büyükşehir Belediyesi’ni temsilen katılmak üzere Başkan Mustafa Demir ve beraberindeki heyetin görevlendirilmesi oy çokluğuyla kabul edildi.



"Terme’de su baskın riski baraj yapılmadan da büyük ölçüde azalıyor”

Başkan Mustafa Demir toplantıda dere ıslahlarına ilişkin konuşarak, “Bizim şu anda bir Sazak Deresi’nde problem gözüküyor. Özellikle Havza, Vezirköprü ve Kavak gibi ilçelerimizde kısmi yapılması gereken çalışmalar var. Aslında bizim iki ana konumuz var. Mert Irmağı havzası ve Salıpazarı Terme havzası. DSİ Bölge Müdürümüzle 2 gün öncede beraberdik. Buradaki barajla ilgili çok ciddi bir proje değişikliği de söz konusuydu. Orada çok güzel bir barajın inşası şu anda ihalesi yapıldı zaten devam edecek. Bu arada DSİ yeni bir ihale yapıyor. Terme havzasında depolama ve ıslah ve bizimde o bulvarın köprüsü de şimdi ihale kapsamında. Bu sene Kurban Bayramı civarında ihale yapılmış olur. Dolayısıyla Terme’deki yukarıda yine iki çay üzerinde depolama alanı var. Baraj var. O mevcut Terme Çayı'nda depolama alanı deşarj bölgesinde yapılan çalışmalar bitti veya bitmek üzere bildiğim kadarıyla. Terme’de su baskın riski baraj yapılmadan da büyük ölçüde azalıyor” dedi.



"Samsun’un en önemli dere ıslahı projesini DSİ ile birlikte yapacağız"

Mert Irmağı’yla ilgili çalışma hakkında da detay veren Başkan Demir, “Mert Irmağı’yla ilgili de çok ciddi bir çalışma var. Yaklaşık 2 milyar TL'lik bir proje gözüküyor. Yukarıda demiryolu geçtiği için belli yerlerde depolama alanları var. DSİ şu anda projeye çalışıyor. Mert Irmağı üzerine 4 tane de köprü yapılması gerekiyor. Onların projelerini biz ihale ettik. Şu anda projelerin 2 tanesi bitti bildiğim kadarıyla. DSİ standartlarında. Onu da bakanımızla görüştük. DSİ ile görüştük. Sözünü aldık. Mert Irmağı’nın bir kısmını biz yapacağız. Belli alanlarını da kendileri ihale edecekler ve Samsun’un en önemli dere ıslahı projesini de Allah’ın izniyle güzel bir şekilde tamamlamış olacağız. Dolayısıyla Türkiye’de belli yağış alma durumlarında, Yeşilırmak havzasında barajlar var. Bu risk yok. Kızılırmak havzasında da risk yok. Mert Irmağı ve Salıpazarı bölgesini bitirdiğimizde Türkiye’de sanıyorum su yolları noktasında en iyi il olacağız” diye konuştu.

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