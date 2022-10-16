Ölü bulunan İlklima Naz'ın yazdığı mektup ortaya çıktı; 2 şüpheli gözaltında (2)

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SERBEST KALDILAR

Samsun'un Atakum ilçesinde tabanca ile vurularak öldüğü belirlenen İlklima Naz Akbörü soruşturmasında gözaltına alınan D.S. (27) ile A.S. (20) çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun SAMSUN, (DHA)

2022-10-16 21:08:41



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