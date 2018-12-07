Kafatasında küçük kemik eksiklerinin olması durumunda, "kranioplasti" denilen ameliyatla değişik materyaller kullanılarak sorunlu bölge kapatılabiliyor.

İHA'nın haberine göre; kafatasındaki eksik kemik parçasını kusursuz bir şekilde kapatmak için '3D yazıcı' tekniği denilen yöntem Türkiye’de nadiren uygulanmaya başlandı. Bu yöntemle önce kafatasındaki eksik bölge en ince ayrıntısına kadar ölçülüyor, daha sonra parça birebir ölçüleriyle 3D yazıcıdan çıkartılıyor.

ENFEKSİYON NEDENİYLE KAFATASININ BİR KISMI ÇIKARTILMIŞTI

Bu yöntem son olarak Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Beyin Cerrahi ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Dr. Dursun Türköz ve ekibi tarafından bir hastaya uygulandı. Enfeksiyon nedeniyle kafatasında kemik kaybı olan 34 yaşında hasta Hasan Ayhan’a, ’3D yazıcı’ tekniğiyle kranioplasti ameliyatı yapıldı.

Kafasına titanyum bir parça takılan Ayhan, hem sağlığına kavuştu hem de kafasının görünümü eski halini aldı. Kafasındaki göçüğün beden ve ruh sağlığını olumsuz etkilediğini belirten Ayhan, ’3D yazıcı’ tekniğiyle sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Türkiye’de 1-2 merkezde yapılan yöntem Karadeniz’de ilk kez bir hastaya uygulandı.

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