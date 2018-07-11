Önümüzdeki IFA 2018'de (31 Ağustos - 3 Eylül) resmen tanıtılması beklenen Samsung Galaxy Tab S4'ün yeni bir görseli sızdı. İsteğe bağlı olarak konumlandırılan klavye ve S Pen ile birlikte görüntülenen yeni tabletin ilk sızan fotoğrafında tamamen siyah bir cihaz görmüştük. Bu defa ise gri versiyonu gözler önüne serildi.

Samsung Galaxy Tab S4'ın teknik özellikleri nasıl olacak?

Samsung'un yeni nesil tableti için teknik özellikler henüz resmileşmedi fakat bir takım iddialar veya öngörüler mevcut. Öncelikle Samsung Galaxy Tab S4'ün Snapdragon 835 yonga seti ile donatılacağı tahmin ediliyor. 16:10 en boy oranıyla gelecek cihaz, 10,5 inç olacak ve 2560 x 1600 piksel çözünürlük sunacak.

4 GB RAM, 64 GB depolama alanı, 12 MP arka ve 7 MP ön kamera bulunacağı tahmin edilen Galaxy Tab S4, 7.300 mAh batarya ile gelebilir. Cihaz ayrıca Android 8.1 (Oreo) işletim sistemine sahip olacak. Samsung Galaxy Tab S4'ün IFA 2018'den önce (24 Ağustos olabilir) resmen duyurulması bekleniyor.