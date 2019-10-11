Teknoloji markası olan Samsung, müşterilerine satış sonrasında da müşteri hizmetleri desteği sunmaktadır. Samsung müşteri hizmetlerine dair tüm merak ettiklerinizi yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Samsung Müşteri Hizmetleri 7/24 Telefon Numarası

Samsung müşteri hizmetleri ürün ve hizmetlerine dair tüm teknik desteklerini müşteri hizmetleri kanalıyla sunmaktadır. Samsung müşteri hizmetlerine 7 gün 24 saat boyunca 444 77 11 numaralı hattan ulaşabilirsiniz.

Samsung Canlı Destek

Samsung müşteri hizmetleri 7/24 hizmetlerinin yanı sıra bir de müşterilerine canlı destek hizmeti sunmaktadır. Haftanın yedi günü boyunca 09.00-20.00 saatleri arasında canlı destek alabilirsiniz.

Samsung Telefon Servis

Samsung marka olan cep telefonlarınızın bakım ve onarım işlemleri için teknik servis hizmetine ihtiyaç duyuyorsanız 444 77 11 numaralı Samsung müşteri hizmetleri numarası ile irtibata geçerek telefon servis talebinde bulunabilirsiniz.

Samsung Servis Takip

Samsung servisinde bulunan Samsung marka cep telefonu ve diğer ürünleri teknik servise verdiğinizde Samsung servis takibini yapmanız mümkündür. Bunun için 444 77 11 numaralı Samsung müşteri hizmetleri numarasını arayabilir ve cihazınızın IMEI numarası ile servis durumunuzu takip edebilirsiniz.

Samsung Genel Müdürlük Numarası Kaç?

Samsung genel müdürlük numarası (0212) 467 06 00’dır. Cumartesi ve Pazar günleri haricinde haftanın beş günü 08.00 ila 17.00 saatleri arasında ulaşabilirsiniz.

Samsung Genel Merkezi Neresi?

Samsung markasının genel merkezi Kore’dir. Ancak Türkiye’de İstanbul ili Eyüp ilçesinde Genel Müdürlük bulunmaktadır.

Samsung Müşteri Hizmetlerini Aramak Ücretli mi?

Samsun müşteri hizmetlerini aradığınızda ek bir ücret ödemeden sadece tarifenizin dakika hakları üzerinden, dakikalarınız yoksa dakika ücretinden ücretlendirilirsiniz.

Samsung Şikayet Hattı

Samsung markasına ait cep telefonu, beyaz eşya ve benzeri gibi elektronik eşyalar ile ilgili ya da hizmetleriyle ilgili tüm şikayetlerinizi Samsung müşteri hizmetleri olan 444 77 11 numaralı hattan müşteri temsilcilerine iletebilirsiniz.

Samsung Müşteri Danışmanı

Samsung müşteri danışmanına bağlanmak, ürün ve hizmetler hakkındaki soru ve sorunlarınızı dile getirmek istiyorsanız 444 77 11 numaralı hatta arayarak anında Samsung müşteri danışmanı ile iletişime geçebilirsiniz.