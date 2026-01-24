Samsunspor: 0 - Kocaelispor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Samsunspor ile Kocaelispor, 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte ligdeki galibiyet hasreti 7 maça çıkan Samsunspor haftayı 27, Kocaelispor ise 24 puanla tamamladı.
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Samsunspor ile Kocaelispor, karşı karşıya geldi. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan müsabaka golsüz eşitlikle sona erdi.
Bu sonucun ardından ligde oynadığı son 7 maçı kazanamayan Samsunspor puanını 27'ye, Kocaelispor ise 24'e yükseltti.
Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Karadeniz ekibi, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Kocaelispor, Fenerbahçe'yi ağırlayacak.