        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kocaelispor Samsunspor: 0 - Kocaelispor: 0 | MAÇ SONUCU - Yılport Samsunspor Haberleri

        Samsunspor: 0 - Kocaelispor: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Samsunspor ile Kocaelispor, 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte ligdeki galibiyet hasreti 7 maça çıkan Samsunspor haftayı 27, Kocaelispor ise 24 puanla tamamladı.

        Giriş: 24.01.2026 - 18:57 Güncelleme: 24.01.2026 - 18:57
        Samsun'da gol sesi çıkmadı!
        Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Samsunspor ile Kocaelispor, karşı karşıya geldi. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan müsabaka golsüz eşitlikle sona erdi.

        Bu sonucun ardından ligde oynadığı son 7 maçı kazanamayan Samsunspor puanını 27'ye, Kocaelispor ise 24'e yükseltti.

        Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Karadeniz ekibi, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Kocaelispor, Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

