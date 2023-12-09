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        Samsunspor: 4 - Kasımpaşa: 2 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Samsunspor evinde Kasımpaşa'yı 4-2 mağlup etti. Samsunspor'da goller 11 ve 22. dakikalarda Mouandilmadji, 60. dakika Emre Kılınç ve 76.dakikada Ntcham'dan geldi. Kasımpaşa'nın gollerini ise 90+1. dakikada genç yıldız Yasin Özcan ve 90+4. dakikada Da Costa attı

        Kaynak
        Habertürk / İHA
        Giriş: 09.12.2023 - 15:09 Güncelleme: 09.12.2023 - 18:21
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        6 gollü maçta kazanan Samsunspor!
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        Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Samsunspor ile Kasımpaşa lig tarihinde ilk kez karşı karşıya geldi. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan mücadeleyi Samsunspor 4-2 kazandı.

        Karadeniz ekibinde goller 11 ve 22. dakikalarda Mouandilmadji, 60. dakika Emre Kılınç ve 76.dakikada Ntcham'dan geldi. Kasımpaşa'nın gollerini ise 90+1. dakikada genç yıldız Yasin Özcan ve 90+4. dakikada Da Costa attı.

        Süper Lig'de Samsunspor puanını 14'e yükseltirken Kasımpaşa ise 21 puanda kaldı.

        Ligin bir sonraki haftasında Samsunspor deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Kasımpaşa ise evinde Başakşehir'i ağırlayacak.

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        MAÇTAN DAKİKALAR

        10. dakikada Samsunspor 1-0 öne geçti. Savunmanın uzun topunda ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Moundilmadji, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0

        22. dakikada Moundilmadji takımın ve kendisinin 2. golünü kaydetti. Soner Gönül'ün sol çaprazdan ceza sahası içine ortasına iyi yükselen Moundilmadji, kafayla topu ağlara gönderdi. 2-0

        31. dakikada ender gelişen Kasımpaşa atağında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Ngoy'un sert şutunda meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı.

        Soyunma odasına Samsunspor, 2-0 üstün girdi.

        50. dakikada ev sahibi takım mutlak bir golü kaçırdı. Ani gelişen atakta Moundilmadji'in pasında sağ çaprazda topla buluşan Ntcham, ceza sahası içine girer girmez sert vurdu, meşin yuvarlak ön direğe çarparak auta çıktı.

        60. dakikada Samsunspor farkı 3'e çıkardı. Taylan Antalyalı'nın pasında sağ çaprazda topu önüne alan Emre Kılınç, düzgün bir vuruşla kaleci Gianniotis'in sağından meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-0

        75. dakikada ev sahibi takım farkı 4'e çıkardı. Ceza sahasın içindeki Muhammed Gümüşkaya'ın yerden pasında Ntcham, altı pas içinde topla buluştu. Kamerunlu futbolcunun plase vuruşunda kaleci Gianniotis'in parmaklarına çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti. Ancak hakem Zorbay Küçük ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti. VAR odasının uyarısı üzerine Küçük, orta noktayı gösterdi. 4-0

        90. dakikada Kasımpaşa farkı 3'e indirdi. Sol çaprazdan Hajradinovic'in kullandığı korner atışında ön direkten dönen topu, Yasin Özcan tamamladı. 4-1

        90+5 dakikada misafir takım 2. golünü kaydetti. Hajradinovic'in pasında ceza sahası içindeki Nuno Da Costa düzgün bir vuruşla farkı 2'ye düşürdü. 4-2

        Karşılaşmayı Karadeniz ekibi 4-2 kazandı.

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