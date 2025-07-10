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        Samsunspor'a İsveçli sağ bek

        Samsunspor, İsveçli sağ bek oyuncusu Joe Mendes ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 21:56 Güncelleme: 10.07.2025 - 21:58
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        Samsunspor'a İsveçli sağ bek!
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        Yeni sezonda Avrupa kupalarında yer alacak Samsunspor’da, teknik heyetin raporu doğrultusunda transfer çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

        Son olarak Portekiz ekiplerinden Braga’da forma giyen 22 yaşındaki defans oyuncusu Joe Mendes, Samsunspor ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

        Samsunspor Kulübü'nün sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada ise, “Kulübümüz, İsveçli oyuncu Joe Mendes ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Hoş geldin Joe! Başarılarla dolu bir Samsunspor yolculuğu seni bekliyor” ifadelerine yer verildi.

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