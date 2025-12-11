Samsunspor-AEK maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Konferans Ligi'nde yoluna namağlup şekilde lider olarak devam eden, Samsunspor, AEK engelini geçerek ligi ilk sekizin içinde tamamlamanın hesaplarını yapıyor. Zorlu mücadeleyi Fransız hakem Jeremie Pignard yönetecek. Karşılaşma için geri sayım sürerken, Samsunspor-AEK maçının muhtemel 11'leri araştırılmaya başlandı. Peki, "Samsunspor-AEK ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Samsunspor-AEK maçı TRT 1 canlı izle...