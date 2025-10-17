Habertürk
        Samsunspor Başkan Vekili Bilen: Kiev maçı, Varşova galibiyetini taçlandıracak bir karşılaşma olacak

        Samsunspor Başkan Vekili Bilen: Kiev maçı, Varşova galibiyetini taçlandıracak bir karşılaşma olacak

        Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, "Dinamo Kiev maçı bizim gruptaki Varşova maçının galibiyetinden sonra anlam kazanacak, o galibiyetin taçlandıracak bir karşılaşma olacak. İçeride Dinamo Kiev'i geçtiğimiz takdirde grup aşamasından çok rahatlıkla çıkacağız gibi gözüküyor" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2025 - 11:39 Güncelleme: 17.10.2025 - 11:39
        Samsunspor'dan Dinamo Kiev maçı açıklaması!
        Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, Süper Lig’in 9’uncu haftasında deplasmanda Zecorner Kayserispor ve UEFA Konferans Ligi’nde sahalarında oynayacakları Dinamo Kiev maçları hakkında Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

        Zecorner Kayserispor karşılaşmasının zorlu geçeceğini belirten Veysel Bilen, "Kayserispor karşısında zor maçlarımızdan bir tanesini daha oynayacağız. Biliyorsunuz hafta başında bir teknik direktör değişikliğine gitti Kayserispor. Hoca değişikliklerinden sonra bir takımda genelde direnç fazlalığı oluyor. Onu da dikkate alarak çalışmalarımızı sıkı bir şekilde sürdürüyoruz" diye konuştu.

        "KİEV MAÇI, VARŞOVA GALİBİYETİNİ TAÇLANDIRACAK BİR KARŞILAŞMA OLACAK"

        9 Kasım’a kadar 6 karşılaşma oynayacak Samsunspor’u zorlu bir dönem beklediğini söyleyen Bilen, "Şu anda milli takımdan dönen oyuncularımızla birlikte tam takım halinde çalışma fırsatımız oldu. Cumartesi günü Kayseri'ye gidecek takımımız. Samsunpor olarak hedefimiz 3 puan. Ancak yenemiyorsak da yenilmemeliyiz. Bütün maçlara puan ve puanlar almak için çıkıyoruz. Daha sonra da evimizde Dinamo Kiev ile oynayacağız. Dinamo Kiev maçı bizim gruptaki Varşova maçının galibiyetinden sonra anlam kazanacak, o galibiyetin taçlandıracak bir karşılaşma olacak. İçeride Dinamo Kiev'i geçtiğimiz takdirde grup aşamasından çok rahatlıkla çıkacağız gibi gözüküyor. Kayseri'den sakatlık yaşamadan dönmeyi hedefliyoruz inşallah. Bu haftadan başlayarak 9 Kasım'a kadar 6 tane karşılaşma yapacağız. Zorlu bir döneme girdik. Ama oyuncu kadromuza güveniyoruz. Kadro derinliğimiz, genişliğimiz, oyuncularımızın moral ve motivasyonu bize güç veriyor. Onlara tek tek inanıyoruz. Şehrimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine de inancımız tamdır" dedi

