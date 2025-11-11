Habertürk
        Samsunspor'dan Celil Yüksel açıklaması! - Yılport Samsunspor Haberleri

        Samsunspor'dan Celil Yüksel açıklaması!

        Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) başlattığı bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen Celil Yüksel için Samsunspor'dan açıklama geldi.

        Giriş: 11.11.2025 - 13:24 Güncelleme: 11.11.2025 - 13:24
        Samsunspor'dan Celil Yüksel açıklaması!
        Kulübün sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Celil Yüksel'in, devam eden bahis soruşturması kapsamında TFF tarafından PFDK'ya sevk edildiğini teyit etmektedir. Adalet, dürüstlük ve fair-play ilkeleri doğrultusunda hareket eden bir kulüp olarak, süreci yakından takip ettiğimizi kamuoyuna bildiririz. Futbolun değerlerini koruma konusundaki kararlılığımızı sürdürüyor, gelişmeler oldukça kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz" denildi.

        CELİL YÜKSEL: YAPILAN İDDİA HUKUKA AYKIRIDIR

        Celil Yüksel, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında, söz konusu iddiaların hukuka aykırı olduğunu ve hem kendi kişisel itibarını hem de kulübüyle olan ilişkisini zedelediğini belirtti. Celil Yüksel, kariyeri boyunca Türk futboluna alın teriyle hizmet ettiğini vurgulayarak, "Her zaman futbolun etik değerlerine ve hukukun gereklerine uygun şekilde hareket ettim" diye konuştu.

        Türk hukukuna olan güvenini ifade eden futbolcu, "Tarafım için yapılan iddia hukuka aykırıdır. Kariyerimin bu şekilde gündeme getirilmesine karşı derin üzüntü duyuyorum. Savunma hakkımı tüm hukuki yolları kullanarak arayacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım" ifadelerini kullandı.

