Samsunspor'dan hakem tepkisi!

Samsunspor, Gaziantep FK ile oynanan karşılaşmada verilen hakem kararlarına tepki gösterdi.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda oynadıkları Gaziantep FK maçının hakem kararlarıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kulübümüz ile Gaziantep FK arasında bugün oynanan karşılaşmada, müsabaka hakeminin vermiş olduğu hatalı kararlar, oyunun seyrini bütünüyle değiştirdiği gibi, teknik ekibimiz ve futbolcularımızın emeklerinin heba olmasına neden olmuştur. Müsabaka olağan akışında devam ederken, 45+5. dakikada futbolcumuz Cherif Ndiaye, herhangi bir gerekçe olmaksızın oyundan ihraç edilmiştir. İlgili pozisyon dikkatle incelendiğinde, aslında rakip takım oyuncusunun futbolcumuzun ayağına bastığı açıkça görülmektedir. Buna rağmen ayağına basılan futbolcumuzun kırmızı kart ile cezalandırılması, kabul edilemez bir hata ve son derece vahim bir karardır. Golden önce futbolcumuz Zeki Yavru'ya yapılan faulün es geçilmesi ise maçın seyrini doğrudan etkileyen bir diğer büyük hakem hatasıdır. Dahası ve oldukça enteresan olanı, müsabaka hakeminin müsabaka süresince istisnasız tüm takdir haklarını rakip takımdan yana kullanmasıdır. Neredeyse bir pozisyonda dahi takdir hakkının takımımız lehine kullanılmadığını gördük. Bu yanlış kararlar bütünü yalnızca bugünkü karşılaşmanın sonucunu değil, aynı zamanda gelecek hafta oynayacağımız ve büyük önem taşıyan Fenerbahçe müsabakasını da doğrudan etkilemiştir. Samsunspor Futbol Kulübü olarak bundan sonraki süreçte tüm hakem kararlarının yakın takipçisi olacağımızı, yanlış ve hatalı kararlarla ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde gerekli girişimlerde bulunacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."