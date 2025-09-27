Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Samsunspor'dan hakem tepkisi! - Yılport Samsunspor Haberleri

        Samsunspor'dan hakem tepkisi!

        Samsunspor Kulübü, Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından hakem kararlarına tepki gösterdi. Kırmızı-beyazlılardan yapılan açıklamada "45+5. dakikada futbolcumuz Cherif Ndiaye, herhangi bir gerekçe olmaksızın oyundan ihraç edilmiştir. İlgili pozisyon dikkatle incelendiğinde, aslında rakip takım oyuncusunun futbolcumuzun ayağına bastığı açıkça görülmektedir." ifadelerine yer verildi. Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ise HT Spor canlı yayınına bağlanarak, "Yediğimiz golde faul vardı ama es geçildi. Gereksiz yere 50 dakika 10 kişi oynadık. TFF ile görüşeceğim, hakkımız olan 3 puanı hakem yüzünden alamadık" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2025 - 20:33 Güncelleme: 27.09.2025 - 20:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsunspor'dan hakem tepkisi!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsunspor, Gaziantep FK ile oynanan karşılaşmada verilen hakem kararlarına tepki gösterdi.

        Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda oynadıkları Gaziantep FK maçının hakem kararlarıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

        "Kulübümüz ile Gaziantep FK arasında bugün oynanan karşılaşmada, müsabaka hakeminin vermiş olduğu hatalı kararlar, oyunun seyrini bütünüyle değiştirdiği gibi, teknik ekibimiz ve futbolcularımızın emeklerinin heba olmasına neden olmuştur. Müsabaka olağan akışında devam ederken, 45+5. dakikada futbolcumuz Cherif Ndiaye, herhangi bir gerekçe olmaksızın oyundan ihraç edilmiştir. İlgili pozisyon dikkatle incelendiğinde, aslında rakip takım oyuncusunun futbolcumuzun ayağına bastığı açıkça görülmektedir. Buna rağmen ayağına basılan futbolcumuzun kırmızı kart ile cezalandırılması, kabul edilemez bir hata ve son derece vahim bir karardır. Golden önce futbolcumuz Zeki Yavru'ya yapılan faulün es geçilmesi ise maçın seyrini doğrudan etkileyen bir diğer büyük hakem hatasıdır. Dahası ve oldukça enteresan olanı, müsabaka hakeminin müsabaka süresince istisnasız tüm takdir haklarını rakip takımdan yana kullanmasıdır. Neredeyse bir pozisyonda dahi takdir hakkının takımımız lehine kullanılmadığını gördük. Bu yanlış kararlar bütünü yalnızca bugünkü karşılaşmanın sonucunu değil, aynı zamanda gelecek hafta oynayacağımız ve büyük önem taşıyan Fenerbahçe müsabakasını da doğrudan etkilemiştir. Samsunspor Futbol Kulübü olarak bundan sonraki süreçte tüm hakem kararlarının yakın takipçisi olacağımızı, yanlış ve hatalı kararlarla ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde gerekli girişimlerde bulunacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

        YÜKSEL YILDIRIM: HAKKIMIZ OLAN 3 PUANI HAKEM YÜZÜNEN ALAMADIK

        Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ise HT Spor yayınına bağlanarak hakem kararlarına isyan etti. Galibiyetlerinin hakem kararlarıyla ellrinden alındığını vurgulayan Yıldırım, "Yediğimiz golde faul vardı ama es geçildi. Gereksiz yere 50 dakika 10 kişi oynadık. TFF ile görüşeceğim, hakkımız olan 3 puanı hakem yüzünden alamadık." ifadelerini kullandı.

        "FENERBAHÇE MAÇINDA FORVETİMİZ YOK!"

        Maçta kırmızı kart gören Cherif Ndiaye'nin gelecek haftaki Fenerbahçe maçında oynayamayacğını da belirten Yıldırım, "Fenerbahçe ile maç oynayacağız, forvetimiz yok. MHK Başkanına söylüyorum: Yeter artık! Hakemlerin elinde rezil oluyoruz." dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan doğumla vatandaşlıkla ilgili yeni adım
        Trump'tan doğumla vatandaşlıkla ilgili yeni adım
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'e 100 milyar dolarlık hasar ödetilmelidir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'e 100 milyar dolarlık hasar ödetilmelidir
        Marmara'da korkutan araştırma
        Marmara'da korkutan araştırma
        Atletico Madrid'in tarihi derbi zaferi!
        Atletico Madrid'in tarihi derbi zaferi!
        Su deposu çalışmasında bulundu
        Su deposu çalışmasında bulundu
        Menajerinden transfer ve Mourinho itirafı!
        Menajerinden transfer ve Mourinho itirafı!
        Estetik ve dövme işlemlerinde "merdiven altı" uyarısı!
        Estetik ve dövme işlemlerinde "merdiven altı" uyarısı!
        Cezaevinden kaçtı... 15 yıl hapis cezası vardı! Bazanın altında!
        Cezaevinden kaçtı... 15 yıl hapis cezası vardı! Bazanın altında!
        Türkiye Avrupa'da ilk 3'e girdi
        Türkiye Avrupa'da ilk 3'e girdi
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Tarafları ayırmaya çalıştı... Toz kavgası öldürdü!
        Tarafları ayırmaya çalıştı... Toz kavgası öldürdü!
        Son 2 yılda 316 bin öğrenci eğitimden çekildi
        Son 2 yılda 316 bin öğrenci eğitimden çekildi
        Investco Holding’e ikinci dalga borsa operasyonu
        Investco Holding’e ikinci dalga borsa operasyonu
        Cam kemik hastasının doktorluk hayali gerçek oldu
        Cam kemik hastasının doktorluk hayali gerçek oldu
        Nine ve torunu alevlerin arasında kaldı!
        Nine ve torunu alevlerin arasında kaldı!
        Troya'da '100' yılın keşfi!
        Troya'da '100' yılın keşfi!
        Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili işte yeni bilirkişi raporu!
        Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili işte yeni bilirkişi raporu!
        Fenerbahçe Antalyaspor'a kaybetmiyor!
        Fenerbahçe Antalyaspor'a kaybetmiyor!
        Musk'ların karmaşık aile hikâyesi
        Musk'ların karmaşık aile hikâyesi
        ChatGPT bunları isteseniz de yapamıyor!
        ChatGPT bunları isteseniz de yapamıyor!