Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, doğum günü olan 19 Kasım 2019’da Samsunspor ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Ertuğrul Sağlam, Samsunspor’a TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele ederken, 14. haftada Teknik Direktör İrfan Buz’un yerine göreve geldi. Sağlam o sezon önceki adıyla TFF 2. Lig’de Samsunspor ile çıktığı 15 lig maçının 14’ü kazanarak, sezonun şampiyonlukla geçilmesinde büyük katkı sağladı. Sağlam ligdeki 15 maçta 14 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Ertuğrul Sağlam, takımının başında çıktığı 15 maçta maç başına 2,80 puan ortalaması tutturdu.

2020-2021 sezonunda TFF 1. Lig’de mücadele eden Samsunspor’un başında görevine devam eden Ertuğrul Sağlam, bu sezon ligde çıktığı 21 maçta ise 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 2,05 puan ortalaması tutturdu.

2. kez Samsunspor’un başarısı için çalışan başarılı teknik adam, 2. döneminde Samsunspor’un başında toplamda 36 maça çıktı. 36 maçta 26 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Lig performansı oldukça iyi olan Ertuğrul Sağlam, kupa maçlarında ise aynı başarıyı yakalayamadı. Ertuğrul Sağlam Samsunspor’un başında sahaya çıktığı 3 Türkiye Kupası maçında 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

Samsunspor, 21 haftası tamamlanan TFF 1. Lig’de lider Giresunspor’un 4 puan arkasında 43 puanla 2. sırada yer alıyor. Sağlam, takımının başındaki 37. lig maçında şampiyonluk adaylarından İstanbulspor deplasmanında çıkacak.