Samsunspor-Galatasaray maçı kaç kaç bitti?
Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor deplasmanında Galatasaray rakibine 4-1 mağlup oldu Şampiyonluk yarışını gelecek haftaya bırakan sarı-kırmızılılar Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak. Peki, Samsunspor-Galatasaray maçı kaç kaç bitti? İşte Samsunspor-Galatasaray maçı skoru ve golleri...
Samsunspor-Galatasaray maçı için nefesler tutuldu. Ligde bugüne kadar oynadığı maçlarda en golcü ve en iyi savunma yapan ekip konumunda yer alan sarı-kırmızılılar 31 maçta 74 puan toplayarak ligin zirvesinde yer alıyor. İki takım bugüne kadar oynadığı 65 karşılaşmanın 44'ünü Galatasaray kazanırken, 7 müsabaka Karadeniz temsilcisinin üstünlüğüyle sona erdi. 14 mücalede ise taraflar birbirine üstünlük kuramadı.
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında şampiyonluk mücadelesine çıktığı Samsunspor karşısında sahadan 4-1'lik mağlubiyetle ayrıldı ve şampiyonluk şansını gelecek haftaya bıraktı.
OSIMHEN, SAMSUNSPOR'U BOŞ GEÇMİYOR
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Samsunspor'a karşı mücadele ettiği 3 maçta da gol sevinci yaşadı.
Tecrübeli santrfor, kırmızı-beyazlılara karşı forma giydiği 3 müsabakada toplamda 5 kez fileleri havalandırdı. Osimhen, bıu akşamki müsabakada gol serisini sürdürmeyi hedefliyor.
Bu sezon 20 Süper Lig maçında forma giyen Osimhen, toplamda 13 kez fileleri havalandırdı. 27 yaşındaki santrfor, ligin 15. haftasındaki Samsunspor karşılaşmasıyla başlayan süreçte forma giydiği 10 müsabakanın 9'unda 10 kez skoru değiştirmeyi başardı.
EN ÇOK ATAN, EN AZ YİYEN
Galatasaray, Süper Lig'deki 18 ekip arasında en golcü ve en iyi savunma yapan ekip konumunda bulunuyor.
Bu sezon çıktığı 31 mücadelede 72 kez rakip fileleri havalandıran sarı-kırmızılılar, ligin en fazla gol atan takımı oldu. Galatasaray'ı bu alanda 68 golle Fenerbahçe ve 58 golle Trabzonspor takip ediyor.