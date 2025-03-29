Samsunspor-Kasımpaşa maçı CANLI YAYIN
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Reeder Samsunspor sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Ev sahibi ekip üst sıralardaki konumunu korumak isterken, konuk takım da çıkışını sürdürme peşinde...
STAT: Yeni 19 MayısHAKEM: Zorbay KüçükSAAT: 16.00YAYIN: beIN Sports 2
Samsunspor: Okan, Bola, Rick, Yunus Emre, Zeki, Bennasser, Soner Aydoğdu, Carlos, Emre Kılınç, Dimata, Ntcham.
Kasımpaşa: Gianniotis, Piatkowski, Opoku, Yasin, Rodrigues, Winck, Gökhan, Hajradinovic, Mortadha, Fall, Da Costa.MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ...
Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Reeder Samsunspor'a konuk oluyor. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başladı. Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetiyor.
Süper Lig'de çıktığı 27 maçta 8'er galibiyet ile mağlubiyet ve 11 beraberlik yaşayan Kasımpaşa, 35 puanla 10. sırada yer alıyor. İstanbul ekibi, son 5 haftada 4 puan kazanabildi.
Ligde 15 galibiyet ve 6'şar beraberlik ile mağlubiyeti bulunan Samsunspor ise 51 puanla 3. sırada bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar, son 5 haftada 8 puan aldı.