Samsunspor'un başarısı dünya basınında: Rakiplerini ezerek zirveye oturdu!

Xsport (Ukrayna): Samsunspor, Konferans Ligi'nde sansasyonel bir şekilde zirveye yerleşti

"Konferans Ligi'nde Samsunspor, kendi sahasında Malta takımı Hamrun Spartans'ı mağlup etti. İlginçtir ki, her iki takım da bu sezon Dinamo Kiev ile karşılaşmış ve üç maç da aynı skorla 3-0 sona ermişti. Kiev, Şampiyonlar Ligi eleme turunda Hamrun'u iki kez mağlup etmiş (3-0 ve 3-0), ancak Konferans Ligi'nin lig aşamasında Samsunspor'a kaybetmişti (0-3)."