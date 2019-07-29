TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Yılport Samsunspor'un kaptanı Aytaç Sulu, Bolu'da sürdürülen yeni sezonun ilk hazırlık kampının iyi geçtiğini belirtti. Kaptan Aytaç Sulu, "Kampımız çok yoğun geçiyor. Takım olarak iyi ve sert çalıştık. Hocalarımız üst seviyede bir antrenman programı belirledi. Onu elimizden geldiğince yapmaya çalıştık ve yapıyoruz. Takımımızın durumu çok iyi. Hocalarımız bizi iyi bir seviyeye çıkartıyor. Yoğun geçen antrenmanlar biraz sıkıcı ama kamp döneminde bunlar normal" diye konuştu.

"TAKIMIMIZIN FELSEFESİ DAHA İYİ OLACAK"

Yapılan hazırlık maçlarını değerlendiren Sulu, "Hazırlık maçları biraz zor oluyor. Çünkü yeni gelen takım arkadaşlarımızla ilk defa oynuyoruz. Hocamızın yeni bir sistemi ve taktiği var. Onları Kocaelispor maçında uygulamaya çalıştık ve yaptık. Hocamız da bizi taktir etti. İyi yaptığımız şeylerde vardı, kötü olan şeyler de vardı. Ama bu dönemlerde hatalar olur. Erzurum kampında da her şey biraz daha netleşecek. Takım olarak daha da düzeleceğiz. Takımımızın felsefesi daha da iyi olacak" şeklinde konuştu.

"KAPTANLIK TECRÜBEM VAR"

Takım kaptanı olduğu için gururlandığını belirten Sulu, "Kaptanlık benim için gurur verici bir şey. Hocamızın ve Samsunspor kulübünün bana verdiği görevi layıkıyla yapmak istiyorum. Almanya'daki takımımda birkaç senelik kaptanlığım var. Bunun tecrübesini ve nasıl olması gerektiğini biliyorum. Takım kaptanı olmak kolay değil ama zor da değil. Takım ruhu çok iyiyse takım kaptanlarına az iş düşer. Takım ruhunu geliştirmek bizim işimiz. Bu konuda iyi yoldayız. Takım ruhu yavaş yavaş yükseliyor" ifadelerinde bulundu.

"TAKIM RUHU GELİŞİYOR"

Takım ruhunun geliştiğinin altını çizen Sulu şunları söyledi:

"Takımda arkadaşlık değişti. Geçen senelerden çok farklı oldu. Bu sene arkadaşlık çok var. Akşamları antrenman sonrası 10-12 kişi beraber oturuyoruz. İlk geldiğimde bunu görmemiştim. Takım ruhu gelişiyor. Bu hocamız İrfan Buz'un da dikkatini çekti. Tecrübeli oyuncular buna dikkat ediyor. Bizim yapacağımız tek şey takım olabilmek, takım ruhunu geliştirmek. Ondan sonrası da biz futbolcular olarak başarımızı sahada göstermek. Taraftarlarımız, bundan sonra iyi bir Samsunspor görecek. Her maça sahaya yüzde yüzünü veren futbolcular ve asla pes etmeyen bir takım görecekler. Hocamızın felsefesi de buna yakın. Geçen senemiz camia olarak iyi geçmedi. Buradan iyi dersler çıkaracağız. Takım ruhunu kurduk ama bunu daha da iyi geliştireceğiz. Geçen sene kaçan şampiyonluğu Allah'ın izniyle bu sene başaracağız. Bütün Samsun şehrine buradan selam söylüyorum ve bizi desteklemeye devam etsinler."