San Jose Earthquakes - FC Dallas maç önü

San Jose Earthquakes ve FC Dallas, 30 Ağustos 2018 Perşembe günü ABD MLS maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 05:30. Maç öncesi San Jose Earthquakes 17 puanla 23. sırada, FC Dallas 46 puanla 4. sırada bulunuyor. San Jose Earthquakes son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. FC Dallas son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 627 kodlu maçta; İddaa oynayanlar San Jose Earthquakes kazanırsa 2.60, beraberlik çıkarsa 3.20, FC Dallas sahadan galip ayrılırsa 2.00 oranını elde edecekler. Alt 1.95, üst 1.45 veriyor. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

San Jose Earthquakes önceki hafta Minnesota Stars mücadelesinde 3-2 kazandı.

FC Dallas, Los Angeles Galaxy karşılaşmaında 5-1 kazandı.

San Jose Earthquakes, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. San Jose Earthquakes, kendi sahasında 18 gol attı, 24 gol yedi.

FC Dallas, dış sahada 5 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda FC Dallas 14 kez gol sevinci yaşadı, 17 kez topu ağlarında gördü.

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