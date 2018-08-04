San Luis De Quillota - O Higgins maçı heyecanı

San Luis De Quillota ve O Higgins, 05 Ağustos 2018 Pazar günü Şili Premier Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 19:00. 11 puanlı San Luis De Quillota 15. sırada bulunuyor, O Higgins 26 puana sahip ve 7. sırada. Ev sahibi San Luis De Quillota, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. O Higgins, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 519. İddaa'da San Luis De Quillota kazanır 2.50, berabere biter 3.10, O Higgins kazanır 2.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

San Luis De Quillota son haftadaki Universidad Catolica müsabasında 0-2 kazandı.

O Higgins ise Deportes Iquique karşılaşmasında 0-1 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet alan San Luis De Quillota, 5 gol attı ve 9 gol yedi.

O Higgins, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. O Higgins, deplasmanda 11 kez ağları sarsarken, 13 kez topu kendi kalesinde gördü.

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