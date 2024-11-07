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        Haberler Kültür-Sanat Müzik 'Sanal Gerçeklik Müzesi Müzeverse' UNIQ İstanbul'da

        'Sanal Gerçeklik Müzesi Müzeverse' UNIQ İstanbul'da

        Türkiye'nin ilk Sanal Gerçeklik Müzesi Müzeverse, 19 Kasım'da UNIQ İstanbul'da kapılarını açacak ve ziyaretçileri 'Piramitlere Yolculuk: Antik Mısır'ın Keşfi' gösterimiyle 4500 yıl öncesine götürecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2024 - 15:11 Güncelleme: 07.11.2024 - 15:11
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        Sanal Gerçeklik Müzesi UNIQ İstanbul'da
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        Türkiye'nin ilk Sanal Gerçeklik Müzesi Müzeverse, 19 Kasım'da UNIQ İstanbul'da ailelere, sanatseverlere ve teknoloji meraklılarına kapılarını açacak. Excurio ile iş birliğiyle, geleneksel müze kavramını fütüristik bir şekilde dönüştürmeye hazırlanan Müzeverse, ziyaretçilere tarihin önemli anlarını yakından keşfetme fırsatı sunacak.

        Bu yenilikçi müze, en son sanal gerçeklik (VR) teknolojisini sürükleyici hikaye anlatımıyla birleştirerek, geleneksel müze deneyimini devrim niteliğinde dönüştürmeye hazırlanıyor.

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        Açılış gösterimi olan Piramitlere Yolculuk: Antik Mısır’ın Keşfi, ziyaretçileri 4.500 yıl öncesine götürerek Kral Khufu’nun cenaze törenine tanıklık etme ve Giza Platosu, Sfenks ve Büyük Piramit'in gizli alanlarını keşfetme fırsatı sunacak. Aynı anda 100 kişiye kadar ziyaretçiyi ağırlayabilme kapasitesine sahip Müzeverse, katılımcıları pasif izleyicilerden aktif tarih kaşiflerine dönüştüren eşsiz bir toplu deneyim sunuyor.

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        #UNIQ İstanbul
        #Sanal Gerçeklik Müzesi Müzeverse
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