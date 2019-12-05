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HaberlerGündem

Sanatçı İlkay Akkaya: Tehdit edildim, tedaviye alındı

Sanatçı İlkay Akkaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, tehdit edildiğini duyurdu. Paylaşımına Adalet Bakanlığı'nı da ekleyen Akkaya, dünkü paylaşımlarını bugün silip, olayla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Dün anlattığım olayla ilgili nihayet iyi bir gelişme oldu ve kişinin tedavisi için adım atıldı. Dilerim sağlığına kavuşur. Dostluğunuz için hepinize sonsuz teşekkürler"

sanatçı ilkay akkaya

Sanatçı İlkay Akkaya, sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklama ile tehdit edildiğini duyurdu. Paylaşımına Adalet Bakanlığı'nı da ekleyen sanatçı Akkaya, polise intikal eden dosyadaki tanıkların da taciz edildiği belirtti. Dünkü tweetlerini bugün silen Akkaya, yeni paylaşımında, söz konusu kişinin tedavisi için adım atıldığını ifade etti.

Sanatçı İlkay Akkaya, Twitter hesabından yaptığı bir açıklamayla, tehdit olayını anlatıp, önlem alınmasını istedi. "Başka bir yol kalmadığı için yazıyorum. 4 yıldan beri beni telefonla sürekli arayan bir insan var. Ciddi psikolojik sorunları olan bir kadın bu" diye duyurduğu olayın bir Adana konserinde olay çıkarmaya kadar vardığını ifade eden Akkaya, konser görevlilerine yapılan saldırı sonrası olayın polise intikal ettiğini ifade etti. Daha sonra kendisinin tehdit edildiğini ve önlem alınmasını isteyen sanatçı İlkay Akkaya, söz konusu olayı duyurduğu tweetlerini bugün silip, şu paylaşımda bulundu: "Dün anlattığım olayla ilgili nihayet iyi bir gelişme oldu ve kişinin tedavisi için adım atıldı. Dilerim sağlığına kavuşur. Dostluğunuz için hepinize sonsuz teşekkürler."

 

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