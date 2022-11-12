Başmimar Hürremşah'ın eserde iki ana gayeyi iki motifle dile getirdiğini de anlatan Ayan, "Bu iki motifi de Cennet Kapısı'nın başlangıç ve bitiş noktasına yerleştirmiş. Başlangıç noktasında gül, bitiş noktasına bülbül motifi yerleştirilmiştir. Gül Peygamber Efendimizin simgesi, bülbül ise Allah aşkının simgesidir. Yani biz bu camiyi, bu eseri gül ile bülbüle olan aşkımızdan yaptık. Bize bunu yaptıran Allah ve Resulüne olan aşktır diye dile getirmişler" ifadelerini kullandı.