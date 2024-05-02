Otomobilin tüm parçalarını çaldılar
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde tamir için sanayiye bırakılan hasarlı aracın parçaları çalındı.
Bandırma’da hasarlı aracını tamir için sanayide bir oto tamirciye bırakan Ş.Ç. sabah aracının neredeyse tüm parçalarının çalındığını gördüğünde hayatının şokunu yaşadı.
Ş.Ç., polise giderek, aracına ait ön kaporta, şanzıman, difransiyel, motor, teyp, ön farlar, sol ön çamurluk, motor beyni, ön panel, panjur, el freni, davlumbaz, filtreler ve radyatörün çalındığını bildirdi.
Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğince yapılan çalışmalar sonucunda B.E. (18), E.E. (45), V.E. (23) ve M.E. (20) isimli şüphelilerin sanayi içerisine girerek araç parçalarını çaldıkları tespit edildi.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çalınan parçaları kendilerine ait hasarlı araca monte ettikleri belirlendi.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER
Hasarlı araçta bulunan malzemeler sökülerek, araç sahibine teslim edildi.
Şüphelilerden E.E., V.E. ve M.E. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.