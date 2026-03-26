Sancaktepe'de "Yaşlanmayan Gülüşler" projesi

Sancaktepe Belediyesi ve İstanbul Dişhekimleri Odası (İDO) iş birliğiyle hayata geçirilen "Yaşlanmayan Gülüşler" projesi imza töreni Sarigazi Sosyal Tesisi'nde yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin ve İDO Başkanı Prof. Dr. Sedat Küçükay tarafından imzalanan protokol ile ilçedeki 65 yaş üstü bireylerin ağız ve diş sağlığını korumak, mevcut sorunları iyileştirmek ve bu iyileşmenin genel sağlık üzerindeki olumlu etkilerini kanıtlamak amaçlanıyor.

Proje Koordinatörü Prof. Dr. İnci Oktay ve Bilimsel Danışman Prof. Dr. Erdoğan Fişekcioğlu rehberliğinde yürütülecek olan çalışmanın, ağız sağlığının iyileştirilmesinin genel sağlık okuryazarlığı ve yaşam kalitesi üzerindeki etkilerini mercek altına alacağı belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 2030 hedefleri doğrultusunda hazırlanan ve Türkiye'nin yaşlı sağlığı politikalarına öncü olması beklenen proje ile 2 yıllık kapsamlı takip ve uygulama yapılacak. Yaşlı bireylerde ağız diş sağlığı düzeyi artırılacak. Koruyucu programlar; evde bakım ve yaşlı dostu hizmetlere entegre edilecek. Toplumun bu konudaki bilincini artırmak için yaygın eğitim programları düzenlenecek. Elde edilen verilerle, ağız sağlığının birinci basamak sağlık hizmetlerine entegrasyonu için model oluşturulacak.

Bilimsel araştırmalar, kötü ağız hijyeninin ve diş eti hastalıklarının, dünyadaki ölümlerin yüzde 74’ünden sorumlu olan Bulaşıcı Olmayan Kronik Hastalıkları (BOH) tetiklediğini gösterdiğini söyleyen Prof. Dr. İnci Oktay, imza töreni öncesinde çalışmanın kapsamı, hedefi ve diş sağlığının genel sağlık üzerindeki etkilerine ilişkin bir sunum yaptı.

Sağlığın önemsenmesi gerektiğini belirten Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, şunları söyledi:

"Projenin ana merkezinde diş hekimleri var. 65 yaş üstü büyüklerimizin belediyemizin sağlık işleri müdürlüğü, semt polikliniklerinde İDO'nun yönlendirdiği diş hekimleri tarafından sağlık hizmeti almasını önceliyoruz. Önleyici sağlık hizmetinin sağlanması ve insanların doğru yönlendirilmesini istiyoruz. Büyüklerimizin diş muayeneleri yapılacak bundan sonraki hayatlarında karşılaşabilecekleri riskler ortaya koyulacak.

Önlem alınması gereken sağlık sorunları varsa hızlı bir şekilde tedaviye yönlendirilecek. Vatandaşın ayağına hizmet götüreceğiz. Gönüllü fiş hekimlerimizin geleceği gezici bir diş muayenesi olacak. Heyecanla hayata geçirdiğimiz onlarca projeden biri de budur. Yaptığımız her işin merkezinde insan var. İnsanların sağlıklı olmasını istiyoruz. Odamızın kıymetli yöneticilerine, diş hekimlerine Sancaktepe halkına böyle faydalı bir iş yaptıkları için teşekkürlerimi iletiyorum."

İş birliğine yönelik konuşan İstanbul Dişhekimleri Odası Başkanı Prof. Dr. Sedat Küçükay ise "Çok değerli bir proje, yerine ulaştığında değeri daha çok artacak. İleride de büyüyeceğini sanıyorum. Toplumun ağız ve diş sağlığı açısından farkındalık yaratacak projelerin başlangıcı olacak. Böyle bir olanak sağladıkları için Alper Yeğin’e ve odama çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.