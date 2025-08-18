Sancaktepe’de yokuşta kayan cip apartman boşluğuna düştü: 1 yaralı
Sancaktepe'de yokuştan yukarı çıkmaya çalışan cip, kayarak apartman boşluğuna düştü. Araçta bulunan 4 kişiden 1'i yaralandı.
Sancaktepe'deki kaza saat 20.00 sıralarında Mevlana Mahallesi Veda Sokak’ta meydana geldi. İçerisinde 4 kişi bulunan cip, yokuştan yukarı çıkarken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaydı.
Kontrolsüz şekilde kayan cip, apartman ile istinat duvarı arasındaki boşluğa düştü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, araçtaki 4 kişiden 1'i yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cip olay yerine çağırılan vinç ile bulunduğu yerden kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.