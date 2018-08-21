Sandecja Nowy Sacz - Olsztyn karşılaşma önü

Polonya 1.Lig heyecanı devam ediyor. Sandecja Nowy Sacz, 22 Ağustos 2018 Çarşamba günü Olsztyn takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 20:10. Maç öncesi Sandecja Nowy Sacz 6 puanla 11. sırada, Olsztyn 7 puanla 2. sırada bulunuyor. Sandecja Nowy Sacz, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Olsztyn son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 535 kodlu maçı oynayanlar; Sandecja Nowy Sacz galibiyet oranı 1.90, beraberlik oranı 2.90, Olsztyn galibiyet oranı 3.00.

Sandecja Nowy Sacz önceki hafta Miedz Legnica mücadelesinde 2-0 yenildi.

Olsztyn, Wigry Suwalki karşılaşmaında 1-4 yenildi.

Sandecja Nowy Sacz, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Sandecja Nowy Sacz, kendi sahasında 1 gol attı, 0 gol yedi.

Olsztyn, dış sahada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Olsztyn 6 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.

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