Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği seçimlerinde geri sayım sürüyor. 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek genel seçimler öncesinde, "Sandık görevlisi nasıl olunur, sandık görevlisi ücreti ne kadar, şartları nelerdir?" sorularına yanıt aranmaya başladı. Bu kapsamda yurt dışında oy kullanma işlemleri 27 Nisan tarihi itibarıyla başladı. Seçim gününde sandık başında görev alacaklar, YSK ile sandık görevlisi ücretlerini araştırmaya başladı. İşte 2023 sandık görevlisi ücreti...