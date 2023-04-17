Türkiye, 14 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği genel seçimleri için sandık başına gidiyor. Bu kapsamda seçimlerde sandık başında sandık görevlisi olarak görev almak isteyenler, sandık görevlisi ücretlerini ve başvuruların ne zaman, nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. Bilindiği gibi siyasi parti üyeliğine sahip olanlar sandık görevlisi olamazken, müşahitlik görevinde bulunabiliyor. Peki, "Sandık görevlisi nasıl olunur, başvuru şartları nelerdir, nasıl başvuru yapılır? Sandık görevlisi ücreti ne kadar?" İşte sandık görevlisi başvuru şartları...